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Главная / Аналитикам / Аналитика / Фондовый рынок в четверг продолжит рост - Алор Брокер
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26 января 2017 года 10:12
Фондовый рынок в четверг продолжит рост - Алор Брокер
"Российский фондовый рынок в четверг продолжит рост, индекс РТС может подняться на 1-2%. Курсы доллара и евро сегодня могут вырасти до 60 рублей и 64,5 рубля, соответственно. Российская валюта ослабнет из-за появившейся информации о том, что Минфин России с февраля будет проводить операции по покупке-продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. На торги сегодня повлияют данные по ВВП Великобритании (выходят в 12:30 мск) и продажам нового жилья в США (в 18:00 мск). Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Яндекса и ММК, цена которых в последние дни показывает мощный рост. Следует воздержаться от покупок акций Газпрома и Ростелекома, они сейчас под давлением", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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26 января 2017 года 11:22
Министерство энергетики США вчера сообщило об увеличении запасов нефти на 2.8 млн баррелей, напоминает аналитик GLOBAL FX Павел Берлинов. Запасы бензина увеличились на 6,8 млн. Эти данные говорят о снижении спроса за прошедшую неделю, по итогам которой мы видели рекордное увеличение количества... читать дальше
.26 января 2017 года 10:38
Вчера на американском фондовом рынке произошло историческое событие, которое давно ждали участники торгов, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. Индекс Dow Jones покорил уровень 20000 пунктов. Как и индекс широкого рынка S&P 500, промышленный Dow Jones вышел из длительной... читать дальше
.26 января 2017 года 09:34
Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду обновили рекорды. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Нефть дорожает в четверг. читать дальше
.26 января 2017 года 09:14
На рынке нефти не обошлось без очередной попытки пробоя уровня 56 долларов за баррель Brent. И снова попытка обернулась неудачей, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С начала недели актив привлекает продажи на признаках тестирования этой области. Правда, в этот раз... читать дальше
.25 января 2017 года 18:06
"К середине недели рынок нефти подходит, демонстрируя умеренное снижение цен. Рост цен продолжают сдерживать данные по увеличению запасов нефти в США – предварительные данные в среду фиксируют рост на 2,9 млн барр. Число буровых установок также продолжает ощутимо увеличиваться, что вызывает... читать дальше
.25 января 2017 года 16:00
На сырьевых рынках может наступить период волатильности из-за рисков фиксации прибылей - Julius Baer
"Рынки сырьевых товаров могут вступить в период волатильности, поскольку риски фиксации прибыли усилились сразу в нескольких сегментах, - предупреждает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - На рынках нефти и природного газа, двух ключевых компонентах любого индекса... читать дальше
.25 января 2017 года 15:51
"Во вторник на паре евро-доллар показан новый максимум года на отметке 1.0775, - констатирует аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. - Неделю назад, в прошлый вторник, максимум был поставлен на отметке 1.0719. Получается, евро-доллар растет, как говорится, “в час по чайной ложке”. Да еще по ходу... читать дальше
.25 января 2017 года 13:35
"Интересной особенностью последнего времени является то, что валюты и сырье, в большинстве своем, перестали реагировать на различные отчеты и макроэкономические данные, а целиком сосредоточились на политических заявления и ожиданиях, - указывает руководитель аналитического отдела eToro в России и... читать дальше
.25 января 2017 года 11:46
"Нефть под умеренным давлением в преддверии выхода статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США и сообщениях о новых успехах Ливии, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Данные API отражают рост запасов на 2.93 mn bbl, бензина на 4.85 mn bbl, дистиллятов на 1.95 mт bbl.... читать дальше
.25 января 2017 года 10:35
Вчерашний день был отмечен несколькими положительными событиями, которые придали инвесторам оптимизма, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. В Великобритании Верховный суд предписал, что начинать процесс выхода из ЕС можно будет только с одобрения парламента, который ознакомится с... читать дальше
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