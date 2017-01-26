Можно ждать роста индекса ММВБ в пределах 0,5-1,0% на старте дня - "Открытие Брокер"

"По итогам торгов 25 января индекс ММВБ вырос на 0,06% до 2176 пт., а РТС прибавил 0,38% до 1159,79 пт., - отмечает аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. - В первой половине дня рынок преимущественно торговался в минусе, но к закрытию ситуация стабилизировалась благодаря внешнему оптимизму и стабильным нефтяным котировкам. Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: В 10:00 (мск) будет обнародован индекс потребительского климата Германии Gfk, в 12:30 (мск) — данные по ВВП Великобритании, а также активности в сфере услуг, в 16:30 (мск) — торговый баланс США и первичные обращения за пособием по безработице, в 18:00 (мск) — индекс опережающих экономических индикаторов США и продажи нового жилья. Утренний фон для российского рынка вполне позитивный. Азиатские индексы растут, нефть дорожает, а доллар испытывает некоторое давление. Соответственно, можно ждать роста индекса ММВБ в пределах 0,5-1,0% на старте дня, но затем на рынок вновь могут вернуться продажи. Прогноз по рублю становится менее оптимистичным из-за повышенной активности правительства, которое явно недовольно слишком крепким рублём".