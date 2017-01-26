Прогнозируется нейтральная динамика рубля к доллару США - ИК "ФИНАМ"

"На валютном рынке прогнозируется нейтральная динамика рубля к доллару США. Эффект от роста цен на нефть нивелируют планы Минфина начать с февраля 2017 года скупку валюты в резервы", – отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.