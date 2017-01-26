Торги начнутся в районе 2175-2180 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent прибавляют на фоне заявлений министра нефти Кувейта о том, что страны ОПЕК+ намерены полностью выполнить взятые ранее обязательства по сокращению добычи. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка плюсуют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2175-2180 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор продолжит попытки отыграть потери, понесенные им на прошлой неделе", - комментирует ситуацию начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.