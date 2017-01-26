Индекс ММВБ на открытии четверга повысится - Инвестиционная палата

"Отечественный фондовый рынок на открытии четверга, скорее всего, повысится, отыгрывая позитивный внешний фон. Значимым сопротивлением остается 2190-2200 пунктов по индексу ММВБ. Данный уровень, вероятно, будет протестирован сегодня. Если один из дней закроется выше 2200, далее рассчитываем на рост к 2250-2300 пунктам по индексу ММВБ. В целом текущую картину склонны рассматривать как отработку “боковика” 2100-2150 – 2250-2300 пунктов по индексу ММВБ", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.