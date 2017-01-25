Инвесторы, вероятно, так и не решатся в ближайшие дни протестировать уровень в 59 рублей за доллар - ИК "Велес Капитал"

"К концу рабочего дня пара доллар/рубль торговалась на отметке 59,29 руб., что незначительно превышало уровень закрытия вторника (+5 коп.). Тем не менее, в течение дня можно было наблюдать существенные колебания валютной пары. Инвесторы, вероятно, так и не решатся в ближайшие дни протестировать уровень в 59 по доллару, так как находятся под влиянием регулярных новостей о возможных валютных интервенциях ЦБ на фоне укрепления рубля. В то же время подобные новости оказывают исключительно психологическое давление на рынок, так как в условиях агрессивного сдерживания Банком России растущего профицита ликвидности и достижения амбициозной цели по инфляции в 4% масштаб валютных операций ЦБ не сможет быть значительным в общем масштабе рынка", - указывает главный аналитик управления анализа долгового рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.