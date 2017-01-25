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25 января 2017 года 18:39
Текущая слабость рынка может стать хорошим моментом для покупки российских акций - УК "Альфа-Капитал"
"С начала года российский рынок акций находится в аутсайдерах. Индекс ММВБ опустился на 2,8%. Долларовый РТС, хотя и вырос на 0,23%, но это ничто по сравнению с ростом на 5,4% MCSI EM, отражающего динамику развивающихся рынков. Инвесторы стали намного сдержаннее относится к покупке российских акций, опасаясь коррекции в ценах на нефть и того, что позиция Трампа может поменяться после инаугурации. Между тем текущая слабость рынка может стать хорошим моментом для покупки российских акций. Темпы роста экономики РФ начинают ускоряться, что видно по косвенным признакам. Вместе с тем мы разделяем ряд опасений рынка и в данный момент придерживаемся точечного подхода при выборе бумаг. Например, нам нравятся защитные бумаги, которые выиграют в случае ослабления рубля, в том числе привилегированные акции "Сургутнефтегаза", другие крупные нефтегазовые компании и часть черных металлургов. Но мы рекомендуем избегать крупных имен, которые показали сильную динамику в прошлом году и где потенциально высокая доля иностранных инвесторов", - комментирует ситуацию аналитик Денис Асаинов.
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