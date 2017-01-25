Ценовой коридор для нефти - $53-56 - Бинбанк

"К середине недели рынок нефти подходит, демонстрируя умеренное снижение цен. Рост цен продолжают сдерживать данные по увеличению запасов нефти в США – предварительные данные в среду фиксируют рост на 2,9 млн барр. Число буровых установок также продолжает ощутимо увеличиваться, что вызывает опасения у участников рынка. Новостной фон получил свою долю негатива в виде заявлений Ливии о прогнозах роста добычи в 1,75 раз к концу года (до уровня в 1,25 млн барр./день), что может стать еще одной угрозой для результативности сделки ОПЕК. Как итог - нефть в среду на уровне $55. Рынок в ближайшее время будет сосредоточен на выходе официальных данных по запасам нефти США, а также числу буровых установок, которые в случае роста могут усилить сомнения трейдеров в достижении баланса на рынке нефти даже при успешной реализации сделки ОПЕК. В результате нами ожидается продолжение коррекции цен на фоне выхода данных по нефти США, положительные заявления о сокращении добычи странами – участниками сделки продолжат поддерживать рынок, ценовой коридор - $53-56", - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович.