Citi снизил рейтинг GDR ММК до "держать", поднял рейтинг GDR Северстали до "держать"

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Citi пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать".

Для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) эксперты Citi повысили рекомендацию с "продавать" до "держать".

В то же время для акций Evraz была подтверждена рекомендация "держать", а для GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) - "продавать".

По мнению аналитиков Citi, депозитарные расписки ММК и "Северстали" остаются наиболее привлекательными бумагами в секторе, хотя долгосрочная рекомендация для них дается "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Evraz (для акций; цены в фунтах стерлингов) - 2,21 (текущая цена - 2,29), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ММК - 8,52 (текущая цена - 7,71), рекомендация - держать;

Прогнозная цена НЛМК - 14,62 (текущая цена - 18,40), рекомендация - продавать;

Северсталь - 13,60 (текущая цена - 15,36), рекомендация - держать.