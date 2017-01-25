Citi снизил рейтинг GDR ММК до "держать", поднял рейтинг GDR Северстали до "держать"

Citi пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать".

Для GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) эксперты Citi повысили рекомендацию с "продавать" до "держать".

В то же время для акций Evraz была подтверждена рекомендация "держать", а для GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) - "продавать".