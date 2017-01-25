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25 января 2017 года 10:57

FTSE снизит вес Газпрома, ожидаемый отток $29 млн - ВТБ Капитал

(добавлен текст после 2-го абзаца с оценкой для индексов MSCI)

FTSE снизит оценку количества акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с 22,9 млрд до 22,1 млрд, изменения вступят в силу 31 января после закрытия торгов, говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.

Это приведет к оттоку из акций и депозитарных расписок "Газпрома" через Vanguard ETF на уровне $29 млн равными долями, считает эксперт.

Как отмечается в обзоре, сокращение количества акций "Газпрома" и, как следствие, снижение веса этих бумаг в индексах FTSE было вызвано выкупом компанией 3,59% своих акций у ВЭБа.

В то же время аналитик отмечает, что отток из бумаг "Газпрома" $29 млн не окажет значительного влияния на их котировки в связи с высокой ликвидностью этих бумаг.

По мнению И.Питерского, выкуп собственных акций "Газпромом" у ВЭБа также приведет к снижению FIF с текущих 0,50 до 0,45 индексным провайдером MSCI, так как free float "Газпрома" опустится ниже 45%. В результате вес "Газпрома" будет, скорее всего, понижен на 10% в индексах MSCI. По оценкам аналитика, снижение веса в индексах MSCI приведет к оттоку из бумаг "Газпрома" на уровне $250 млн со стороны пассивных инвесторов, что уже будет ощутимо.

Решение может быть принято в рамках февральской ребалансировки индексов MSCI, итоги которой будут объявлены в ночь с 9 на 10 февраля по московскому времени. Если этого не случится, то, возможно, FIF "Газпрома" будет понижен в мае.

Опубликовано: /Интерфакс/
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