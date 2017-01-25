По итогам торгов индексы РТС и ММВБ могут опуститься на 0,2-0,5% - "Алор Брокер"

Американские индексы растут, S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы, но неопределенность и беспокойство среди инвесторов в отношении политики президента Трампа сохраняется, отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. В то же время нефтяные котировки немного снижаются (на 0,18%, до 55,34 доллара за баррель смеси Brent). Во вторник данные Американского института нефти показали, что запасы сырья в США выросли больше, чем ожидали аналитики, на 2,9 млн баррелей за прошлую неделю.

"В такой ситуации российский фондовый рынок в среду будет снижаться, по итогам торгов индексы РТС и ММВБ могут опуститься на 0,2-0,5%, - прогнозирует эксперт. - Курсы доллара и евро сегодня поднимутся до 59,5 и 63,7 рубля. Скорее всего, в феврале ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., что вернет курс доллара к уровню 61 рубль. На динамику торгов в среду могут повлиять данные по запасам нефти в США от Информационного Агентства энергетики (EIA), которые выходят в 18.30 мск. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги ФСК ЕЭС и Алросы, цены которых пробили локальные максимумы. При этом лучше воздержаться от покупок акций Магнита и Лукойла".