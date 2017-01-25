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25 января 2017 года 10:35

Брекзит из повода для паники превратился в драйвер роста - GLOBAL FX

Вчерашний день был отмечен несколькими положительными событиями, которые придали инвесторам оптимизма, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. В Великобритании Верховный суд предписал, что начинать процесс выхода из ЕС можно будет только с одобрения парламента, который ознакомится с законопроектом на следующей неделе. Хотя неопределенность пока в этом вопросе сохраняется, рынки положительно отреагировали на это. Британская национальная валюта продолжила укрепляться, достигнув уровня 1,2545 в паре GBP/USD. Есть предпосылки для дальнейшего роста к 1,28. Буквально неделю назад пара торговалась на уровне 1,20, что составляло минимум за тридцать лет, но недавнее смягчение риторики премьер-министра по поводу Brexit дало свои плоды. Сегодня инвесторы направят внимание на выступление главы Банка Англии Марка Карни.

Еще одну новость рынки встретили положительно. Дональд Трамп подписал указ о выходе Америки из Транстихоокеанского партнерства и заявил о необходимости пересмотра условий Североамериканского соглашения о свободной торговле. Инвесторы продолжают наблюдать за новым президентом и, похоже, им прибавляет оптимизма, что он переходит от слов к действиям. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.66% и закрылся на уровне 2280.07, что выше верхней границы консолидации, это может означать долгожданный восходящий импульс и может служить хорошим сигналом к покупкам.

Американский доллар еще не восстановился до уровней месячной давности, и второй день подряд топчется на месте. Новой администрации США не выгодна сильная национальная валюта, поскольку она будет негативно влиять на конкурентоспособность страны. Об этом в своих комментариях сказал кандидат на пост министра финансов США Стивен Мнучин. Находясь под таким давлением, есть вероятность дальнейшего ослабления национальной валюты, при этом ближайшая цель по паре EUR/USD может быть на уровне 1,085.

"Нефтяные котировки не показали вчера сильной динамики и оставались больше в режиме консолидации, - заключает эксперт. - Пока нет предпосылок для снижения, но и для роста факторов недостаточно, хотя их количество постоянно увеличивается. Первая комиссия по контролю за исполнением соглашения ОПЕК+ положительно отчиталась в прошлые выходные. Ирак вчера сообщил о сокращении объема добычи на 180 тыс. баррелей., при этом в планах - еще 30 тыс. баррелей в день. Также поступили новости от Американского института нефти (API), согласно которым запасы выросли в соответствии с ожиданиями. В целом, перспективы Brent сейчас выглядят, скорее, положительно, что добавляет оптимизма общей картине на финансовых площадках".

Опубликовано: /Интерфакс/
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