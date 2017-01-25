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25 января 2017 года 10:35
Брекзит из повода для паники превратился в драйвер роста - GLOBAL FX
Вчерашний день был отмечен несколькими положительными событиями, которые придали инвесторам оптимизма, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. В Великобритании Верховный суд предписал, что начинать процесс выхода из ЕС можно будет только с одобрения парламента, который ознакомится с законопроектом на следующей неделе. Хотя неопределенность пока в этом вопросе сохраняется, рынки положительно отреагировали на это. Британская национальная валюта продолжила укрепляться, достигнув уровня 1,2545 в паре GBP/USD. Есть предпосылки для дальнейшего роста к 1,28. Буквально неделю назад пара торговалась на уровне 1,20, что составляло минимум за тридцать лет, но недавнее смягчение риторики премьер-министра по поводу Brexit дало свои плоды. Сегодня инвесторы направят внимание на выступление главы Банка Англии Марка Карни. Еще одну новость рынки встретили положительно. Дональд Трамп подписал указ о выходе Америки из Транстихоокеанского партнерства и заявил о необходимости пересмотра условий Североамериканского соглашения о свободной торговле. Инвесторы продолжают наблюдать за новым президентом и, похоже, им прибавляет оптимизма, что он переходит от слов к действиям. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0.66% и закрылся на уровне 2280.07, что выше верхней границы консолидации, это может означать долгожданный восходящий импульс и может служить хорошим сигналом к покупкам. Американский доллар еще не восстановился до уровней месячной давности, и второй день подряд топчется на месте. Новой администрации США не выгодна сильная национальная валюта, поскольку она будет негативно влиять на конкурентоспособность страны. Об этом в своих комментариях сказал кандидат на пост министра финансов США Стивен Мнучин. Находясь под таким давлением, есть вероятность дальнейшего ослабления национальной валюты, при этом ближайшая цель по паре EUR/USD может быть на уровне 1,085. "Нефтяные котировки не показали вчера сильной динамики и оставались больше в режиме консолидации, - заключает эксперт. - Пока нет предпосылок для снижения, но и для роста факторов недостаточно, хотя их количество постоянно увеличивается. Первая комиссия по контролю за исполнением соглашения ОПЕК+ положительно отчиталась в прошлые выходные. Ирак вчера сообщил о сокращении объема добычи на 180 тыс. баррелей., при этом в планах - еще 30 тыс. баррелей в день. Также поступили новости от Американского института нефти (API), согласно которым запасы выросли в соответствии с ожиданиями. В целом, перспективы Brent сейчас выглядят, скорее, положительно, что добавляет оптимизма общей картине на финансовых площадках".
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25 января 2017 года 11:46
"Нефть под умеренным давлением в преддверии выхода статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США и сообщениях о новых успехах Ливии, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Данные API отражают рост запасов на 2.93 mn bbl, бензина на 4.85 mn bbl, дистиллятов на 1.95 mт bbl.... читать дальше
.25 января 2017 года 09:27
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Нефть слабо дешевеет в ходе торгов в среду. читать дальше
.25 января 2017 года 09:01
В течение вторника нефть пыталась возобновить подъем, впервые с 17 января коснувшись уровней выше 56 долл./барр. по сорту Brent, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Основным фактором поддержки актива остается пока успешное выполнение условий соглашения ОПЕК+.... читать дальше
.24 января 2017 года 15:23
Золото подорожало в ходе вчерашних торгов, коснувшись двухмесячного максимума, так как опасения по поводу экономической политики президента США Дональда Трампа заставили инвесторов вкладываться в более безопасные активы. Неопределенность политики Трампа отправила доллар к минимуму за полтора... читать дальше
.24 января 2017 года 14:22
Основное событие вторника для финансовых рынков – вердикт Верховного суда Великобритании о полномочиях Правительства и Парламента на условия выхода из ЕС, указывает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Вероятно, суд ограничит возможности Терезы Мэй, что может означать меньшую жёсткость процедуры и... читать дальше
.24 января 2017 года 12:31
Сегодня с утра доходности treasuries удерживаются вблизи уровней вчерашнего закрытия – UST-10 торгуются в районе 2,4% годовых, при этом нефть Brent торгуется чуть выше отметки 55,5 долл. за барр., что должно позволить российским суверенным евробондам удерживать текущие уровни доходности,... читать дальше
.24 января 2017 года 11:52
На рынке "черного золота" формируется нисходящий тренд, следующей целью которого может стать снижение ниже $53 за баррель - AMarkets
"Рынок нефти начал неделю на минорной ноте. Участники рынка продолжают отыгрывать страхи, связанные с ростом добычи нефти в США, который способен компенсировать положительный эффект от сокращения предложения странами ОПЕК. Полагаю, на рынке "черного золота" уже формируется нисходящий тренд,... читать дальше
.24 января 2017 года 11:11
"Падение доллара на forex продолжается. По евро-доллару новый максимум показан в понедельник на отметке 1,0755, таким образом, пара поднялась уже более чем на 4 фигуры вверх от минимума 3 января. Рост продолжается против доллара и на других валютных парах: растет иена, фунт, австралийский,... читать дальше
.24 января 2017 года 11:05
Сегодня в центре внимания участников торгов будет публикация квартальных результатов американскими компаниями и выход статистики в США - "Альфа-Банк"
"Американские и европейские индексы акций завершили торговую сессию понедельника падением на фоне начала реализации предвыборной программы Дональда Трампа, который вчера уже подписал указ о выходе из транстихоокеанского партнерства. Также новый президент США на своей первой встрече с... читать дальше
.24 января 2017 года 10:41
"Коррекция российского фондового рынка продолжается, - комментирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Честно говоря, это нудное сползание рынка вниз утомляет. В конце девяностых «медведи» опустили бы рынок на уровни,... читать дальше
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