На утро среды на внешних площадках складывается нейтральный внешний фон - КИТ Финанс Брокер

Российский рынок акций вчера совершил долгожданный отскок, отмечает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова. Индекс ММВБ вырос на 1,33%, до 2 174,59 п., РТС прибавил 1,56%, до 1 155,38 п. Российскому рублю при помощи налогового фактора и роста цен на нефть удалось укрепиться против доллара США и евро на 0,47% и 0,56% соответственно. Курс пары USD/RUB составил 59,24 руб., EUR/RUB - 63,56 руб.

Безусловными лидерами вчерашних торгов стали акции АВТОВАЗа: привилегированные выросли на 17,92%, обыкновенные - на 10,02%. Бумаги пользуются повышенным спекулятивным спросом уже три торговых сессии подряд, положительно реагируя на рост продаж в декабре. При этом фиксируется и рост объема сделок, вчера данный показатель превысил 119 млн руб. по "префам", что значительно превышает средневзвешенный уровень за последние 3 месяца. Что касается других автопроизводителей, то положительная динамика акций вчера также наблюдалась и у КАМАЗа (+5,34%), и у Соллерса (+2,68%).

"На утро среды на внешних площадках складывается нейтральный внешний фон, - резюмирует эксперт КИТ Финанс Брокер. - Открытие локального рынка акций пройдет вблизи вчерашнего закрытия. Сегодня ожидается публикация недельных данных по инфляции в РФ (16:00 мск), а также данных по запасам и добычи нефти в США от Управления энергетической информации EIA (18:30 мск). Для охотников за дивидендами: сегодня последний день для приобретения акций ФосАгро. Дивиденд за 9 мес. - 39 руб., доходность - 1,43%".