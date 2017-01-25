На рынке акций начало дня может быть за "быками" - "Открытие Брокер"

"Рынок акций может отреагировать на сообщения о том, что PPF Management подала в суд южного округа Нью-Йорка иск на $750 млн против "Сбербанка". Кроме того, нефть вновь демонстрирует нежелание расти, что вернёт распродажи в нефтегазовый сектор российского рынка. Соответственно, внешний фон для российских бумаг не такой уж и позитивный, хотя начало дня может быть за "быками", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.