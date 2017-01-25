В первой половине дня индекс ММВБ будет находиться в узком "боковике" - ИК "ФИНАМ"

"Судя по всему, в первой половине дня индекс ММВБ будет находиться в узком "боковике" вблизи уровней последнего закрытия. После вчерашнего значительного роста для дальнейшего восхождения наверх индикатору требуется время на "проторговку". По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ продемонстрировал несущественный рост. На валютном рынке прогнозируется нейтральная динамика рубля к доллару США. Несмотря на снижение цен на нефть, поддержку нацвалюте окажет уплата сырьевых налогов", – отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.