Не стоит исключать незначительной коррекции на локальном валютном рынке - TeleTrade

"Доллар по-прежнему в подавленном состоянии на Forex. Незначительная коррекция, которая наблюдалась в основных валютных парах накануне, не изменила общей диспозиции. На локальном рынке накануне доллар снижался до 59,07 руб. Фактор налоговых платежей сегодня не будет оказывать влияния на поведение участников рынка. В этом свете станет яснее влияние долгосрочных факторов на курс рубля. Не стоит исключать незначительной коррекции на локальном валютном рынке. В первой половине сессии на Московской бирже пара доллар/рубль будет торговаться в диапазоне 59,00–59,75", - полагает аналитик TeleTrade Александр Егоров.