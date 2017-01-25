Значимым сопротивлением на ближайшие дни видим 2190-2200 пунктов по ММВБ - Инвестиционная палата

"Индекс ММВБ начнет торги среды, вероятно, незначительным изменением. Рынок все еще находится ближе к нижней границе предполагаемого "боковика" 2100-2150 – 2250-2300 пунктов по индексу ММВБ, что сохраняет возможности для покупок. Значимым сопротивлением на ближайшие дни видим 2190-2200 пунктов. Закрытие одной из сессий выше 2200, по нашему мнению, значительно повысит шансы на будущий тест 2250-2300. В негативном варианте спекулятивные покупки будут оправданы ближе 2100-2110 пунктам по индексу ММВБ", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.