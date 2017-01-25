Протекционизм Трампа может подорвать усилия ОПЕК - eToro

В течение вторника нефть пыталась возобновить подъем, впервые с 17 января коснувшись уровней выше 56 долл./барр. по сорту Brent, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Основным фактором поддержки актива остается пока успешное выполнение условий соглашения ОПЕК+.

Еще один момент, который сейчас играет на стороне "черного золота" - повсеместное снижение привлекательности доллара. Валюта остается под давлением из-за вербальных интервенций новой администрации США. Однако здесь же таится и значимый фактор риска для сырьевого сегмента, на который не стоит "закрывать глаза". Итак, как Трамп и обещал, Штаты вышли из Транстихоокеанского партнерства. И следующие протекционистские меры могут быть "не за горами".

"Одной из таких мер может стать снятие ограничений на добычу сланцевой нефти в стране. Очевидно, это угрожает планам ОПЕК и других независимых производителей, которые в кой-то веки решились на совместные усилия для стабилизации рынка. Так что если в ближайшие дни Трамп поднимет эту тему, баррель Brent может показать довольно резкое падение даже на предварительных комментариях по данному вопросу. Что же касается краткосрочных перспектив актива, здесь основное внимание будет направлено на широко ожидаемую статистику Минэнерго по запасам энергоносителей. Недавний резкий рост числа буровых говорит о возможном масштабном увеличении добычи, а впоследствии и объемов запасов углеводородов. Если эти опасения подтвердятся, Brent может вернуться в район 55 долл./барр. и ниже", - отмечает специалист eToro.