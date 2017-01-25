У рубля есть фактор риска - InstaForex

"Для рубля сейчас сложились весьма благоприятные обстоятельства. Это и налоговые выплаты, и возвращение Brent в район 56 долл./барр., и повсеместная слабость доллара. Дефицит информации по вопросу будущих экономических мер Трампа вкупе с валютными интервенциями американских чиновников снижают привлекательность USD. И это "играет на руку" нашей валюте. Но продавить доллар под отметку 59 руб., несмотря на все вышеперечисленные факторы, не удалось. И здесь играет роль психологический момент – игроки опасаются выхода ЦБ РФ на рынок. Сегодня многое будет зависеть от поведения котировок нефти. Минэнерго США представит официальные данные по запасам углеводородов. В конце прошлой недели стало известно, что сланцевые компании страны резко нарастили объемы бурения. Возможно, это пока не отразится на ближайших цифрах, но угроза увеличения запасов все же присутствует. А значит, есть и понижательные риски как для нефти, так и для рубля. Если Brent вернется в район 55, доллар снова попытается вернуться к отметке 59,50 руб.", - комментирует ситуацию аналитик InstaForex Игорь Ковалев.