В преддверии налоговых платежей банки располагают избыточным запасом рублевой ликвидности; средств на валютном аукционе ЦБ хватает не всем - ИК "Велес Капитал"

"В первой половине дня позиции доллара на внутреннем рынке находились под давлением снижающегося индекса американской валюты на внешних площадках, - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - После выступления Д.Трампа индекс доллар опускался к утру понедельника почти до 100,2 пунктов, хотя еще накануне выходных находился выше уровня 101,6. В итоге на российском рынке пара доллар/рубль опускалась к середине дня на максимуме до 59,3 руб. Однако от дальнейшего укрепления отечественную валюту удержала скорректировавшаяся нефть. На денежном рынке банки располагают существенным запасом рублевой ликвидности. Свободные остатки кредитных организаций на корсчетах в ЦБ превышают 2 трлн руб., а спрос на рефинансирование со стороны Федерального казначейства существенно сократился: на однодневном аукционе РЕПО в понедельник банки привлекли лишь 71,8 млрд руб., хотя до этого всегда «выбирали» весь лимит в 300 млрд руб. полностью, а на недельном аукционе спрос и вовсе едва превысил 60 млрд руб. при лимите в 400 млрд руб. В подобных условиях ставки МБК снижаются второй день подряд, опустившись в понедельник к минимальным отметкам с начала 2017 года (MosPrime o/n)".

В преддверии крупных налоговых платежей в среду ситуация с рублевой ликвидностью сохраняется более чем благоприятной, поэтому серьезных проблем с проведением расчетов у банков возникнуть не должно, а рубль, вероятно, уже не будет получать поддержку от данного события, полагает эксперт ИК.

В свою очередь, ряд участников в ближайшие дни будут по-прежнему предъявлять высокий спрос на валютную ликвидность в связи с крупными погашениями валютных кредитов перед ЦБ и Росказначейством. Так, на очередном валютном аукционе ЦБ в понедельник при лимите в 3 млрд долл. спрос участников почти достиг 4 млрд долл.