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23 января 2017 года 18:02
Доллар пока останется уязвимым - eToro
На старте новой торговой недели игроки продолжают продавать доллар, указывает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Рынки переваривают инаугурационную речь Трампа, которая носила ярко выраженный протекционистский окрас. Несмотря на то, что такой тон нового президента не стал неожиданностью, инвесторы предпочитают уклоняться от рисков, покупая такие защитные активы, как золото, франк и иена. На повсеместном ослаблении американской валюты EUR/USD обновила 1,5-месячные максимумы в районе 1.0750. GBP/USD, которая оптимистично настроена в отношении завтрашнего вердикта Верхового суда Британии, взлетела к максимумам 19 декабря в области 1.2470. А USD/JPY на фоне бегства от рисков вернулась к уровням вблизи 113.00. Причина, по которой участники рынка все активнее ликвидируют лонги по USD, обусловлена очередным разочарованием в выступлении Трампа. После скудной пресс-конференции игроки рассчитывали на конкретику в отношении будущей экономической политики президента. Да, мы услышали о планах добиться 4%-ного роста экономики, создать 25 млн новых рабочих мест и снизить налоги по всем категориям американцев и корпорациям. Но пока, помимо громких цифр, нет никаких конкретных объяснений. К примеру, рынки волнует вопрос о том, как именно меры по снижению налогов отразятся на состоянии бюджета, ведь облегчение налоговой нагрузки должно привести к увеличению дефицита госбюджета. К тому же, неясно, когда президент, который первым делом решил заняться пересмотром торговых соглашений, перейдет от слов к делу в аспекте внутренней экономики. "Пока сохраняется эта неопределенность, доллар будет оставаться уязвимым, - прогнозирует П. Салас. - А волатильность курса валюты в ближайшее время может оказаться повышенной, причем рынки будут ловить каждое слово Трампа и следить за его публикациями в Twitter, которые оказывают немалое влияние на настроения трейдеров и акции отдельных компаний".
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23 января 2017 года 18:33
Отсутствие сильного перевеса позитивных или негативных новостей позволяет ценам на нефть удерживаться в районе 55,0 долл. за баррель - УК «Альфа-Капитал»
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.23 января 2017 года 17:35
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.23 января 2017 года 17:20
Опубликованные в пятницу данные по росту ВВП Китая за четвертый квартал 2016 года не удивили рынки, поскольку подтвердили сохранение стабильной ситуации в экономике страны отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. За четвертый квартал ВВП Китая вырос на 6,8% в годовом выражении. Таким образом,... читать дальше
.23 января 2017 года 16:28
На прошлой неделе нефтяной рынок получил новую информацию для раздумий: Exxon Mobil, Noble Energy и Anadarko провели масштабные сделки, чей смысл сводится к одной идее - получить максимальный доступ к залежам Permian, находящимся на территории Техаса и Нью-Мексико, отмечает руководитель... читать дальше
.23 января 2017 года 14:53
Два события конца прошлой недели будут влиять на рынок нефти в ближайшей перспективе, полагает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Инаугурация Трампа и заседание контрольного комитета стран-экспортёров нефти в Вене. Причём по направленности их результаты – противоположны. Трамп в своей речи повторил... читать дальше
.23 января 2017 года 13:51
Основным событием прошлой недели на мировых рынках стала инаугурация Дональда Трампа. При этом сам ее факт был второстепенен по отношению к речи нового президента США, считает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. От Трампа ожидалась долгожданная конкретика по дальнейшим... читать дальше
.23 января 2017 года 12:19
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.23 января 2017 года 11:02
"Сегодня доходности UST с утра отступили от повышенных уровней – 10-летние госбонды опустились до уровня 2,43-2,44% годовых, что может найти отражение в небольшом снижении доходности российских суверенных евробондов в рамках сохранения кредитных премий. Инаугурационная речь Д.Трампа не внесла... читать дальше
.23 января 2017 года 10:20
Влияние дополнительных доходов от роста цен на нефть на стоимость бензина минимально - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Мировые нефтяные цены, которые заметно увеличили темпы роста в последние пару месяцев (в особенности после решения стран ОПЕК снизить объемы ежедневной добычи нефти на 1.2 млн. баррелей), заставляют делать предположения о том, что цены на бензин и дизельное топливо в России также с неизбежностью... читать дальше
.23 января 2017 года 10:05
"В последний день прошлой недели Америка официально обрела нового президента - Дональд Трамп стал сорок пятым президентом после двух сроков Барака Обамы, - напоминает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. - Инаугурационная речь президента напоминала обращение к народу страны в тяжелые... читать дальше
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