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Главная / Аналитикам / Аналитика / Евро дошёл до разворота? - TeleTrade
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23 января 2017 года 17:35
Евро дошёл до разворота? - TeleTrade
Общая локальная направленность рынков против доллара, по мнению аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, очевидна. Это реакция разочарования на то, что Трамп в своей речи на инаугурации вновь не указал контуры экономических мер своей политики. В то же время упор на защитные, протекционистские действия идут не на пользу гринбек. Сильный доллар препятствует экспорту и удешевляет импорт. Для основной валютной пары евро/доллар такая ситуация создаёт стимулы продолжения коррекции вверх. Однако в более длительной перспективе вероятное улучшение в американской экономике способствует дальнейшему росту ставок и ФРС, и по гособлигациям. Что предполагает повышение спроса на доллар и его усиление. А уже в понедельник, 23 января, вновь выступает глава ЕЦБ Марио Драги. Его позиция известна и подтверждена недавним заседанием ЕЦБ. Ожидаем, что посылы главы регулятора сохранятся «мягкими», направленными тна денежное стимулирование экономики. Оно приносит осторожный позитив в сфере увеличения экономического роста и инфляции. И нужно учитывать то, что на пару EUR/USD давят остающиеся проблемы еврозоны. Это и дезинтеграционные настроения во Франции, Испании, выборы в Германии, слабость итальянских банков, миграционный кризис и пр. "На волне ослабления доллара евро подошёл к сильному сопротивлению на 1,0760. Марио Драги может стимулировать возврат к ослаблению единой европейской валюты заключает эксперт TeleTrade. - С технических позиций основная валютная пара, уйдя в начале года ниже принципиального многомесячного рубежа 1,0460-1,05, подтвердила в очередной раз общий нисходящий тренд и стремление дальше вниз. Предполагаем, что длительный тренд на ослабление евро сохранится, а сильные всплески вверх выступают как достаточно глубокая коррекция. Позиционирование таково что от уровней сопротивления 1,0750-1,08 пара с большей вероятностью пойдёт вниз. Первой целью снижения выступит зона около 1,06".
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23 января 2017 года 18:33
Отсутствие сильного перевеса позитивных или негативных новостей позволяет ценам на нефть удерживаться в районе 55,0 долл. за баррель - УК «Альфа-Капитал»
"Из позитивных новостей стоит отметить информацию от Комитета по контролю соблюдения соглашения об ограничении добычи, - считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - По его данным, на текущий момент соглашение выполнено почти на 80%, страны уже сократили добычу на 1,5 млн баррелей в день,... читать дальше
.23 января 2017 года 18:02
На старте новой торговой недели игроки продолжают продавать доллар, указывает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Рынки переваривают инаугурационную речь Трампа, которая носила ярко выраженный протекционистский окрас. Несмотря на то, что такой тон нового президента не стал... читать дальше
.23 января 2017 года 17:20
Опубликованные в пятницу данные по росту ВВП Китая за четвертый квартал 2016 года не удивили рынки, поскольку подтвердили сохранение стабильной ситуации в экономике страны отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. За четвертый квартал ВВП Китая вырос на 6,8% в годовом выражении. Таким образом,... читать дальше
.23 января 2017 года 16:28
На прошлой неделе нефтяной рынок получил новую информацию для раздумий: Exxon Mobil, Noble Energy и Anadarko провели масштабные сделки, чей смысл сводится к одной идее - получить максимальный доступ к залежам Permian, находящимся на территории Техаса и Нью-Мексико, отмечает руководитель... читать дальше
.23 января 2017 года 14:53
Два события конца прошлой недели будут влиять на рынок нефти в ближайшей перспективе, полагает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Инаугурация Трампа и заседание контрольного комитета стран-экспортёров нефти в Вене. Причём по направленности их результаты – противоположны. Трамп в своей речи повторил... читать дальше
.23 января 2017 года 13:51
Основным событием прошлой недели на мировых рынках стала инаугурация Дональда Трампа. При этом сам ее факт был второстепенен по отношению к речи нового президента США, считает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. От Трампа ожидалась долгожданная конкретика по дальнейшим... читать дальше
.23 января 2017 года 12:19
"Сегодня в ходе утренних торгов нефть стабилизируется в районе отметок $55.5 Brent, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Итоги встречи комитета по контролю за сокращением добычи нефти, прошедшей в выходные, не оказали заметного влияния на рынок, впрочем как и статистика о росте... читать дальше
.23 января 2017 года 11:02
"Сегодня доходности UST с утра отступили от повышенных уровней – 10-летние госбонды опустились до уровня 2,43-2,44% годовых, что может найти отражение в небольшом снижении доходности российских суверенных евробондов в рамках сохранения кредитных премий. Инаугурационная речь Д.Трампа не внесла... читать дальше
.23 января 2017 года 10:20
Влияние дополнительных доходов от роста цен на нефть на стоимость бензина минимально - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Мировые нефтяные цены, которые заметно увеличили темпы роста в последние пару месяцев (в особенности после решения стран ОПЕК снизить объемы ежедневной добычи нефти на 1.2 млн. баррелей), заставляют делать предположения о том, что цены на бензин и дизельное топливо в России также с неизбежностью... читать дальше
.23 января 2017 года 10:05
"В последний день прошлой недели Америка официально обрела нового президента - Дональд Трамп стал сорок пятым президентом после двух сроков Барака Обамы, - напоминает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. - Инаугурационная речь президента напоминала обращение к народу страны в тяжелые... читать дальше
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