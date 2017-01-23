Китайская экономика вырастет на 6,5% в 2017 году - Julius Baer

Опубликованные в пятницу данные по росту ВВП Китая за четвертый квартал 2016 года не удивили рынки, поскольку подтвердили сохранение стабильной ситуации в экономике страны отмечает экономист Julius Baer

Сьюзан Йохо. За четвертый квартал ВВП Китая вырос на 6,8% в годовом выражении. Таким образом, всего за 2016 год экономика Китая выросла на 6,7%, что комфортно в рамках целевых значений роста.

"Экономическая активность оставалась на стабильных уровнях в декабре, тогда как промышленное производство снизилось до 6% в годовом выражении, темпы роста розничных продаж выросли до 10,9%, а рост инвестиций в основные средства замедлился до 8,1% с начала года отмечает эксперт. - Эти стабильные условия были поддержаны достаточными темпами роста кредитования. Правительство, скорее всего, будет сохранять предложение кредита на достаточно уровне, чтобы снижение темпов роста экономики оказалось практически незаметным, как это было в 2016 году. Стабильность для экономики Китая имеет первоочередное значение в 2017 году, поскольку в этом году произойдут значительные изменения в руководстве страны. Таким образом, мы пересматриваем свой прогноз по росту ВВП Китая в 2017 году в сторону повышения до 6,5%".

Экономическая стабильность станет краеугольным камнем экономической политики Китая в 2017 году, когда в стране произойдут серьезные перестановки в руководстве. Успешные методы, с помощью которых удалось сохранить темпы экономического роста на уровне 6,7% в 2016 году, скорее всего, будут использоваться и в новом году. К ним относятся меры налогово-бюджетной поддержки с учетом финансовых рисков, поддержание стабильных цен на жилье и сдерживание оттока денежных средств. В случае, если Китаю удастся не допустить торговой войны с США, в 2017 году аналитики Julius Baer ожидают роста ВВП Китая на 6,5%.