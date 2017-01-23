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23 января 2017 года 15:38
Российский рынок акций под давлением нефти и внешнего фона - ГК ИнстаФорекс
Российские фондовые индексы начали новую торговую неделю на минорной ноте, отмечает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. Бенчмарки снижаются под воздействием негативного внешнего фона и возобновления продаж нефти Brent на попытках пробоя уровня 56. К 14:45 мск индекс ММВБ снижается без малого на 1%, до 2140. РТС демонстрирует более умеренное падение благодаря укреплению валюты. Индекс теряет 0,45%, до 1133. Рубль дорожает на 0,52% и 0,23% к доллару и евро соответственно. В голубых фишках преобладают продажи. Неуверенно чувствуют себя акции нефтегазового сектора. «Роснефть», «Газпром» и ЛУКОЙЛ снижаются на 0,10%, 1,33% и 0,79% соответственно. "Роснефть" сообщила, что с 2017 по 2020 годы планирует вести сейсморазведку в арктическом шельфе моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Потери несут и бумаги финансового сектора, несмотря на устойчивые позиции рубля. Котировки «Сбербанка» и ВТБ просели на 1,37% и 0,77% соответственно. Акционеры «МегаФона» одобрили покупку контрольного пакета акций Mail.Ru у New Media and Technology Investment L.P., New Media Technologies Capital Partners Limited и компании Ardoe Finance Ltd. Российский оператор планирует приобрести 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group за согласованное денежное вознаграждение в размере 640 млн. долларов. Котировки «Мегафона» в ходе сегодняшней сессии дешевеют более чем на 2%. Инвесторы на зарубежных площадках не торопятся с покупками, продолжая анализировать инаугурационную речь нового американского президента. Уклонение от рисков объясняется тем, что Трамп подтвердил свой протекционистский настрой. А нефть тем временем не смогла развить импульс роста, несмотря на позитивные известия о выполнении условий сделки ОПЕК+. Настрой трейдеров в сырьевом сегменте подпортили известия о резком росте буровой активности в США. Все это препятствует росту отечественных фондовых индексов, которые, вероятно, будут оставаться под давлением до конца дня.
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23 января 2017 года 18:33
Отсутствие сильного перевеса позитивных или негативных новостей позволяет ценам на нефть удерживаться в районе 55,0 долл. за баррель - УК «Альфа-Капитал»
"Из позитивных новостей стоит отметить информацию от Комитета по контролю соблюдения соглашения об ограничении добычи, - считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - По его данным, на текущий момент соглашение выполнено почти на 80%, страны уже сократили добычу на 1,5 млн баррелей в день,... читать дальше
.23 января 2017 года 18:02
На старте новой торговой недели игроки продолжают продавать доллар, указывает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Рынки переваривают инаугурационную речь Трампа, которая носила ярко выраженный протекционистский окрас. Несмотря на то, что такой тон нового президента не стал... читать дальше
.23 января 2017 года 17:35
Общая локальная направленность рынков против доллара, по мнению аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, очевидна. Это реакция разочарования на то, что Трамп в своей речи на инаугурации вновь не указал контуры экономических мер своей политики. В то же время упор на защитные, протекционистские действия... читать дальше
.23 января 2017 года 17:20
Опубликованные в пятницу данные по росту ВВП Китая за четвертый квартал 2016 года не удивили рынки, поскольку подтвердили сохранение стабильной ситуации в экономике страны отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. За четвертый квартал ВВП Китая вырос на 6,8% в годовом выражении. Таким образом,... читать дальше
.23 января 2017 года 16:28
На прошлой неделе нефтяной рынок получил новую информацию для раздумий: Exxon Mobil, Noble Energy и Anadarko провели масштабные сделки, чей смысл сводится к одной идее - получить максимальный доступ к залежам Permian, находящимся на территории Техаса и Нью-Мексико, отмечает руководитель... читать дальше
.23 января 2017 года 14:53
Два события конца прошлой недели будут влиять на рынок нефти в ближайшей перспективе, полагает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Инаугурация Трампа и заседание контрольного комитета стран-экспортёров нефти в Вене. Причём по направленности их результаты – противоположны. Трамп в своей речи повторил... читать дальше
.23 января 2017 года 13:51
Основным событием прошлой недели на мировых рынках стала инаугурация Дональда Трампа. При этом сам ее факт был второстепенен по отношению к речи нового президента США, считает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. От Трампа ожидалась долгожданная конкретика по дальнейшим... читать дальше
.23 января 2017 года 12:19
"Сегодня в ходе утренних торгов нефть стабилизируется в районе отметок $55.5 Brent, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Итоги встречи комитета по контролю за сокращением добычи нефти, прошедшей в выходные, не оказали заметного влияния на рынок, впрочем как и статистика о росте... читать дальше
.23 января 2017 года 11:02
"Сегодня доходности UST с утра отступили от повышенных уровней – 10-летние госбонды опустились до уровня 2,43-2,44% годовых, что может найти отражение в небольшом снижении доходности российских суверенных евробондов в рамках сохранения кредитных премий. Инаугурационная речь Д.Трампа не внесла... читать дальше
.23 января 2017 года 10:20
Влияние дополнительных доходов от роста цен на нефть на стоимость бензина минимально - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Мировые нефтяные цены, которые заметно увеличили темпы роста в последние пару месяцев (в особенности после решения стран ОПЕК снизить объемы ежедневной добычи нефти на 1.2 млн. баррелей), заставляют делать предположения о том, что цены на бензин и дизельное топливо в России также с неизбежностью... читать дальше
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