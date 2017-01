Российский рынок акций под давлением нефти и внешнего фона - ГК ИнстаФорекс

Российские фондовые индексы начали новую торговую неделю на минорной ноте, отмечает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. Бенчмарки снижаются под воздействием негативного внешнего фона и возобновления продаж нефти Brent на попытках пробоя уровня 56. К 14:45 мск индекс ММВБ снижается без малого на 1%, до 2140. РТС демонстрирует более умеренное падение благодаря укреплению валюты. Индекс теряет 0,45%, до 1133. Рубль дорожает на 0,52% и 0,23% к доллару и евро соответственно.

В голубых фишках преобладают продажи. Неуверенно чувствуют себя акции нефтегазового сектора. «Роснефть», «Газпром» и ЛУКОЙЛ снижаются на 0,10%, 1,33% и 0,79% соответственно. "Роснефть" сообщила, что с 2017 по 2020 годы планирует вести сейсморазведку в арктическом шельфе моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Потери несут и бумаги финансового сектора, несмотря на устойчивые позиции рубля. Котировки «Сбербанка» и ВТБ просели на 1,37% и 0,77% соответственно.

Акционеры «МегаФона» одобрили покупку контрольного пакета акций Mail.Ru у New Media and Technology Investment L.P., New Media Technologies Capital Partners Limited и компании Ardoe Finance Ltd. Российский оператор планирует приобрести 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group за согласованное денежное вознаграждение в размере 640 млн. долларов. Котировки «Мегафона» в ходе сегодняшней сессии дешевеют более чем на 2%.

Инвесторы на зарубежных площадках не торопятся с покупками, продолжая анализировать инаугурационную речь нового американского президента. Уклонение от рисков объясняется тем, что Трамп подтвердил свой протекционистский настрой. А нефть тем временем не смогла развить импульс роста, несмотря на позитивные известия о выполнении условий сделки ОПЕК+. Настрой трейдеров в сырьевом сегменте подпортили известия о резком росте буровой активности в США. Все это препятствует росту отечественных фондовых индексов, которые, вероятно, будут оставаться под давлением до конца дня.