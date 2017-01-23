Трамп и ОПЕК – противодействующие факторы, которые во многом компенсируют друг друга - TeleTrade

Два события конца прошлой недели будут влиять на рынок нефти в ближайшей перспективе, полагает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Инаугурация Трампа и заседание контрольного комитета стран-экспортёров нефти в Вене. Причём по направленности их результаты – противоположны. Трамп в своей речи повторил общие намерения ограничить импорт США для защиты внутреннего рынка и стимулирования собственного производства и экспорта. С позиций конъюнктуры нефти американские производители получают преимущества, высокие цены на углеводороды приведут к росту добычи. Число буровых установок в США за прошедшую неделю вновь выросло – на 35 ед.

В то же время результаты встречи экспортёров в Вене позитивны. Первые итоги выполнения соглашения о снижении добычи нефти обнадёживают. Сокращение производства на 1,5 млн баррелей в сутки с 1 января 2017 г. составляет 85% от запланированных объёмов. И высока вероятность, что действительно будет достигнуто снижение на 1,75 млн барр. Страны-экспортёры полны решимости достичь этого, выработали механизмы контроля за выполнением сделки. И такая ситуация реально поможет увести с рынка избыток нефти.

Но это во многом уже заложено в котировки чёрного золота, поскольку рынок оценивает события наперёд. Свидетельством тому - малое изменение цен после столь позитивных новостей. Цена марки Brent не поднялась выше 56 долларов за баррель и даже немного уменьшилась. Это, по мнению эксперта, говорит о некоем равновесии рынка. Таким образом, Трамп и ОПЕК – противодействующие факторы, которые во многом компенсируют друг друга.

"Примерная, грубая арифметика конъюнктуры может оказаться такой, - резюмирует эксперт TeleTrade. - Избыток в 1 млн барр. преодолевается уменьшением добычи у экспортёров на 1,75 млн барр. Но частично нивелируется повышением в США и иных странах в размере около 1 млн барр. Достигается балансировка рынка, не возникает дефицита. Вероятное повышение потребности в мире за счёт спроса в Азии, в основном от Китая и Индии, может покрываться во второй половине года, когда сделка ОПЕК прекратит своё действие. В результате всех данных факторов цена в ближайшие месяцы будет изменяться мало, поскольку рынок нащупал зону равновесия. Есть вероятность колебаний под воздействием тех или иных драйверов, часто спекулятивных. Возможен рост цен к 60 долл/барр, по мере расходования накопленных запасов. Но в целом ориентировочный диапазон останется достаточно узким – 51-60 долларов. Средняя цена в наступившем году, очевидно, составит 55-58 долларов за баррель по Brent".