.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Трамп и ОПЕК – противодействующие факторы, которые во многом компенсируют друг друга - TeleTrade
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
23 января 2017 года 14:53
Трамп и ОПЕК – противодействующие факторы, которые во многом компенсируют друг друга - TeleTrade
Два события конца прошлой недели будут влиять на рынок нефти в ближайшей перспективе, полагает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Инаугурация Трампа и заседание контрольного комитета стран-экспортёров нефти в Вене. Причём по направленности их результаты – противоположны. Трамп в своей речи повторил общие намерения ограничить импорт США для защиты внутреннего рынка и стимулирования собственного производства и экспорта. С позиций конъюнктуры нефти американские производители получают преимущества, высокие цены на углеводороды приведут к росту добычи. Число буровых установок в США за прошедшую неделю вновь выросло – на 35 ед. В то же время результаты встречи экспортёров в Вене позитивны. Первые итоги выполнения соглашения о снижении добычи нефти обнадёживают. Сокращение производства на 1,5 млн баррелей в сутки с 1 января 2017 г. составляет 85% от запланированных объёмов. И высока вероятность, что действительно будет достигнуто снижение на 1,75 млн барр. Страны-экспортёры полны решимости достичь этого, выработали механизмы контроля за выполнением сделки. И такая ситуация реально поможет увести с рынка избыток нефти. Но это во многом уже заложено в котировки чёрного золота, поскольку рынок оценивает события наперёд. Свидетельством тому - малое изменение цен после столь позитивных новостей. Цена марки Brent не поднялась выше 56 долларов за баррель и даже немного уменьшилась. Это, по мнению эксперта, говорит о некоем равновесии рынка. Таким образом, Трамп и ОПЕК – противодействующие факторы, которые во многом компенсируют друг друга. "Примерная, грубая арифметика конъюнктуры может оказаться такой, - резюмирует эксперт TeleTrade. - Избыток в 1 млн барр. преодолевается уменьшением добычи у экспортёров на 1,75 млн барр. Но частично нивелируется повышением в США и иных странах в размере около 1 млн барр. Достигается балансировка рынка, не возникает дефицита. Вероятное повышение потребности в мире за счёт спроса в Азии, в основном от Китая и Индии, может покрываться во второй половине года, когда сделка ОПЕК прекратит своё действие. В результате всех данных факторов цена в ближайшие месяцы будет изменяться мало, поскольку рынок нащупал зону равновесия. Есть вероятность колебаний под воздействием тех или иных драйверов, часто спекулятивных. Возможен рост цен к 60 долл/барр, по мере расходования накопленных запасов. Но в целом ориентировочный диапазон останется достаточно узким – 51-60 долларов. Средняя цена в наступившем году, очевидно, составит 55-58 долларов за баррель по Brent".
.
23 января 2017 года 18:33
Отсутствие сильного перевеса позитивных или негативных новостей позволяет ценам на нефть удерживаться в районе 55,0 долл. за баррель - УК «Альфа-Капитал»
"Из позитивных новостей стоит отметить информацию от Комитета по контролю соблюдения соглашения об ограничении добычи, - считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - По его данным, на текущий момент соглашение выполнено почти на 80%, страны уже сократили добычу на 1,5 млн баррелей в день,... читать дальше
.23 января 2017 года 18:02
На старте новой торговой недели игроки продолжают продавать доллар, указывает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Рынки переваривают инаугурационную речь Трампа, которая носила ярко выраженный протекционистский окрас. Несмотря на то, что такой тон нового президента не стал... читать дальше
.23 января 2017 года 17:35
Общая локальная направленность рынков против доллара, по мнению аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, очевидна. Это реакция разочарования на то, что Трамп в своей речи на инаугурации вновь не указал контуры экономических мер своей политики. В то же время упор на защитные, протекционистские действия... читать дальше
.23 января 2017 года 17:20
Опубликованные в пятницу данные по росту ВВП Китая за четвертый квартал 2016 года не удивили рынки, поскольку подтвердили сохранение стабильной ситуации в экономике страны отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. За четвертый квартал ВВП Китая вырос на 6,8% в годовом выражении. Таким образом,... читать дальше
.23 января 2017 года 16:28
На прошлой неделе нефтяной рынок получил новую информацию для раздумий: Exxon Mobil, Noble Energy и Anadarko провели масштабные сделки, чей смысл сводится к одной идее - получить максимальный доступ к залежам Permian, находящимся на территории Техаса и Нью-Мексико, отмечает руководитель... читать дальше
.23 января 2017 года 13:51
Основным событием прошлой недели на мировых рынках стала инаугурация Дональда Трампа. При этом сам ее факт был второстепенен по отношению к речи нового президента США, считает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. От Трампа ожидалась долгожданная конкретика по дальнейшим... читать дальше
.23 января 2017 года 12:19
"Сегодня в ходе утренних торгов нефть стабилизируется в районе отметок $55.5 Brent, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Итоги встречи комитета по контролю за сокращением добычи нефти, прошедшей в выходные, не оказали заметного влияния на рынок, впрочем как и статистика о росте... читать дальше
.23 января 2017 года 11:02
"Сегодня доходности UST с утра отступили от повышенных уровней – 10-летние госбонды опустились до уровня 2,43-2,44% годовых, что может найти отражение в небольшом снижении доходности российских суверенных евробондов в рамках сохранения кредитных премий. Инаугурационная речь Д.Трампа не внесла... читать дальше
.23 января 2017 года 10:20
Влияние дополнительных доходов от роста цен на нефть на стоимость бензина минимально - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Мировые нефтяные цены, которые заметно увеличили темпы роста в последние пару месяцев (в особенности после решения стран ОПЕК снизить объемы ежедневной добычи нефти на 1.2 млн. баррелей), заставляют делать предположения о том, что цены на бензин и дизельное топливо в России также с неизбежностью... читать дальше
.23 января 2017 года 10:05
"В последний день прошлой недели Америка официально обрела нового президента - Дональд Трамп стал сорок пятым президентом после двух сроков Барака Обамы, - напоминает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. - Инаугурационная речь президента напоминала обращение к народу страны в тяжелые... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.