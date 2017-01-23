.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  В случае роста котировок нефти вполне вероятны прорывы курса в район 58 рублей за доллар - "Аналитика Онлайн"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
23 января 2017 года 16:03

В случае роста котировок нефти вполне вероятны прорывы курса в район 58 рублей за доллар - "Аналитика Онлайн"

Соглашение о сокращении добычи членами ОПЕК и другими крупными производителями нефти вступило в силу 1 января и с тех пор участники соглашения сократили добычу уже на 1,5 млн барреля в сутки, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, говоря о соблюдении условий сделки, назвал их «фантастическими» и сказал, что это «одно из лучших наших соглашений за долгое время». Россия также сократила добычу в среднем на 100 000 баррелей в сутки. Это позитивный сигнал для рынка нефти и, соответственно, для курса российской валюты. Пресс-служба Центробанка заявила о том, что несмотря на слишком сильный рост рубля у ЦБ нет задачи по поддержанию экспортеров и мегарегулятор не планирует выходить на рынок с интервенциями. В ЦБ подчеркивают, что куда более важно планомерно реализовывать новое бюджетное правило и поддерживать политику снижения инфляции до 4%. Именно это позволит сгладить колебания курсов валюты и само по себе поддержит российских производителей. Также в начале текущей недели рубль получит свою поддержку и от экспортеров, которые реализуют экспортную выручку для уплаты налогов на добычу полезных ископаемых.

"Соблюдение сделки о сокращении добычи – это очень позитивный фактор для рынка нефти, - комментирует эксперт компании. - Однако, с технической точки зрения, на нефтяном рынке сейчас формируется «треугольник», и котировки черного золота по-прежнему торгуются в диапазоне от 53 до 57 долларов за баррель. Выход из этого диапазона вверх или вниз определит дальнейшие перспективы рынка нефти. Как следствие, это сформирует и перспективы для российского рубля. Пока доллар/рубль уверенно держится ниже отметки в 60 рублей, однако, при стабильности цен на нефть и завершении налоговой недели мы вполне можем увидеть торговлю выше данного значения. Однако, в случае роста котировок нефти вполне вероятны и прорывы в район 58 рублей за доллар. Мы рекомендуем устанавливать заявки на покупку в районе данного значения с целями для фиксации прибыли на уровне 59,20 или 60,00. Совершать такие покупки рекомендуем с осторожностью. Более уверенно можно готовиться к продажам, которые напрашиваются в диапазоне от 61,40 до 62,00. Цели здесь 60,00 или 59,20".

Опубликовано: /Аналитика Онлайн/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
Лента аналитики
23 января 2017 года 18:33
Отсутствие сильного перевеса позитивных или негативных новостей позволяет ценам на нефть удерживаться в районе 55,0 долл. за баррель - УК «Альфа-Капитал»
"Из позитивных новостей стоит отметить информацию от Комитета по контролю соблюдения соглашения об ограничении добычи, - считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - По его данным, на текущий момент соглашение выполнено почти на 80%, страны уже сократили добычу на 1,5 млн баррелей в день,...    читать дальше
.
23 января 2017 года 18:02
Доллар пока останется уязвимым - eToro
На старте новой торговой недели игроки продолжают продавать доллар, указывает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Рынки переваривают инаугурационную речь Трампа, которая носила ярко выраженный протекционистский окрас. Несмотря на то, что такой тон нового президента не стал...    читать дальше
.
23 января 2017 года 17:35
Евро дошёл до разворота? - TeleTrade
Общая локальная направленность рынков против доллара, по мнению аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, очевидна. Это реакция разочарования на то, что Трамп в своей речи на инаугурации вновь не указал контуры экономических мер своей политики. В то же время упор на защитные, протекционистские действия...    читать дальше
.
23 января 2017 года 17:20
Китайская экономика вырастет на 6,5% в 2017 году - Julius Baer
Опубликованные в пятницу данные по росту ВВП Китая за четвертый квартал 2016 года не удивили рынки, поскольку подтвердили сохранение стабильной ситуации в экономике страны отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. За четвертый квартал ВВП Китая вырос на 6,8% в годовом выражении. Таким образом,...    читать дальше
.
23 января 2017 года 16:28
Сланцевики готовятся к большой гонке - eToro
На прошлой неделе нефтяной рынок получил новую информацию для раздумий: Exxon Mobil, Noble Energy и Anadarko провели масштабные сделки, чей смысл сводится к одной идее - получить максимальный доступ к залежам Permian, находящимся на территории Техаса и Нью-Мексико, отмечает руководитель...    читать дальше
.
23 января 2017 года 14:53
Трамп и ОПЕК – противодействующие факторы, которые во многом компенсируют друг друга - TeleTrade
Два события конца прошлой недели будут влиять на рынок нефти в ближайшей перспективе, полагает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Инаугурация Трампа и заседание контрольного комитета стран-экспортёров нефти в Вене. Причём по направленности их результаты – противоположны. Трамп в своей речи повторил...    читать дальше
.
23 января 2017 года 13:51
Уровень 55 долларов за баррель Brent может не выдержать тестирования - Альфа-Форекс
Основным событием прошлой недели на мировых рынках стала инаугурация Дональда Трампа. При этом сам ее факт был второстепенен по отношению к речи нового президента США, считает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. От Трампа ожидалась долгожданная конкретика по дальнейшим...    читать дальше
.
23 января 2017 года 12:19
Краткосрочный диапазон для Brent - $54-56/bbl"- "Нордеа Банк"
"Сегодня в ходе утренних торгов нефть стабилизируется в районе отметок $55.5 Brent, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Итоги встречи комитета по контролю за сокращением добычи нефти, прошедшей в выходные, не оказали заметного влияния на рынок, впрочем как и статистика о росте...    читать дальше
.
23 января 2017 года 11:02
В российских евробондах вероятно небольшое снижение доходности - Промсвязьбанк
"Сегодня доходности UST с утра отступили от повышенных уровней – 10-летние госбонды опустились до уровня 2,43-2,44% годовых, что может найти отражение в небольшом снижении доходности российских суверенных евробондов в рамках сохранения кредитных премий. Инаугурационная речь Д.Трампа не внесла...    читать дальше
.
23 января 2017 года 10:20
Влияние дополнительных доходов от роста цен на нефть на стоимость бензина минимально - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Мировые нефтяные цены, которые заметно увеличили темпы роста в последние пару месяцев (в особенности после решения стран ОПЕК снизить объемы ежедневной добычи нефти на 1.2 млн. баррелей), заставляют делать предположения о том, что цены на бензин и дизельное топливо в России также с неизбежностью...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.