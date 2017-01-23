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23 января 2017 года 16:03
В случае роста котировок нефти вполне вероятны прорывы курса в район 58 рублей за доллар - "Аналитика Онлайн"
Соглашение о сокращении добычи членами ОПЕК и другими крупными производителями нефти вступило в силу 1 января и с тех пор участники соглашения сократили добычу уже на 1,5 млн барреля в сутки, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, говоря о соблюдении условий сделки, назвал их «фантастическими» и сказал, что это «одно из лучших наших соглашений за долгое время». Россия также сократила добычу в среднем на 100 000 баррелей в сутки. Это позитивный сигнал для рынка нефти и, соответственно, для курса российской валюты. Пресс-служба Центробанка заявила о том, что несмотря на слишком сильный рост рубля у ЦБ нет задачи по поддержанию экспортеров и мегарегулятор не планирует выходить на рынок с интервенциями. В ЦБ подчеркивают, что куда более важно планомерно реализовывать новое бюджетное правило и поддерживать политику снижения инфляции до 4%. Именно это позволит сгладить колебания курсов валюты и само по себе поддержит российских производителей. Также в начале текущей недели рубль получит свою поддержку и от экспортеров, которые реализуют экспортную выручку для уплаты налогов на добычу полезных ископаемых. "Соблюдение сделки о сокращении добычи – это очень позитивный фактор для рынка нефти, - комментирует эксперт компании. - Однако, с технической точки зрения, на нефтяном рынке сейчас формируется «треугольник», и котировки черного золота по-прежнему торгуются в диапазоне от 53 до 57 долларов за баррель. Выход из этого диапазона вверх или вниз определит дальнейшие перспективы рынка нефти. Как следствие, это сформирует и перспективы для российского рубля. Пока доллар/рубль уверенно держится ниже отметки в 60 рублей, однако, при стабильности цен на нефть и завершении налоговой недели мы вполне можем увидеть торговлю выше данного значения. Однако, в случае роста котировок нефти вполне вероятны и прорывы в район 58 рублей за доллар. Мы рекомендуем устанавливать заявки на покупку в районе данного значения с целями для фиксации прибыли на уровне 59,20 или 60,00. Совершать такие покупки рекомендуем с осторожностью. Более уверенно можно готовиться к продажам, которые напрашиваются в диапазоне от 61,40 до 62,00. Цели здесь 60,00 или 59,20".
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23 января 2017 года 18:33
Отсутствие сильного перевеса позитивных или негативных новостей позволяет ценам на нефть удерживаться в районе 55,0 долл. за баррель - УК «Альфа-Капитал»
"Из позитивных новостей стоит отметить информацию от Комитета по контролю соблюдения соглашения об ограничении добычи, - считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - По его данным, на текущий момент соглашение выполнено почти на 80%, страны уже сократили добычу на 1,5 млн баррелей в день,... читать дальше
.23 января 2017 года 18:02
На старте новой торговой недели игроки продолжают продавать доллар, указывает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Рынки переваривают инаугурационную речь Трампа, которая носила ярко выраженный протекционистский окрас. Несмотря на то, что такой тон нового президента не стал... читать дальше
.23 января 2017 года 17:35
Общая локальная направленность рынков против доллара, по мнению аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, очевидна. Это реакция разочарования на то, что Трамп в своей речи на инаугурации вновь не указал контуры экономических мер своей политики. В то же время упор на защитные, протекционистские действия... читать дальше
.23 января 2017 года 17:20
Опубликованные в пятницу данные по росту ВВП Китая за четвертый квартал 2016 года не удивили рынки, поскольку подтвердили сохранение стабильной ситуации в экономике страны отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. За четвертый квартал ВВП Китая вырос на 6,8% в годовом выражении. Таким образом,... читать дальше
.23 января 2017 года 16:28
На прошлой неделе нефтяной рынок получил новую информацию для раздумий: Exxon Mobil, Noble Energy и Anadarko провели масштабные сделки, чей смысл сводится к одной идее - получить максимальный доступ к залежам Permian, находящимся на территории Техаса и Нью-Мексико, отмечает руководитель... читать дальше
.23 января 2017 года 14:53
Два события конца прошлой недели будут влиять на рынок нефти в ближайшей перспективе, полагает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Инаугурация Трампа и заседание контрольного комитета стран-экспортёров нефти в Вене. Причём по направленности их результаты – противоположны. Трамп в своей речи повторил... читать дальше
.23 января 2017 года 13:51
Основным событием прошлой недели на мировых рынках стала инаугурация Дональда Трампа. При этом сам ее факт был второстепенен по отношению к речи нового президента США, считает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. От Трампа ожидалась долгожданная конкретика по дальнейшим... читать дальше
.23 января 2017 года 12:19
"Сегодня в ходе утренних торгов нефть стабилизируется в районе отметок $55.5 Brent, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Итоги встречи комитета по контролю за сокращением добычи нефти, прошедшей в выходные, не оказали заметного влияния на рынок, впрочем как и статистика о росте... читать дальше
.23 января 2017 года 11:02
"Сегодня доходности UST с утра отступили от повышенных уровней – 10-летние госбонды опустились до уровня 2,43-2,44% годовых, что может найти отражение в небольшом снижении доходности российских суверенных евробондов в рамках сохранения кредитных премий. Инаугурационная речь Д.Трампа не внесла... читать дальше
.23 января 2017 года 10:20
Влияние дополнительных доходов от роста цен на нефть на стоимость бензина минимально - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Мировые нефтяные цены, которые заметно увеличили темпы роста в последние пару месяцев (в особенности после решения стран ОПЕК снизить объемы ежедневной добычи нефти на 1.2 млн. баррелей), заставляют делать предположения о том, что цены на бензин и дизельное топливо в России также с неизбежностью... читать дальше
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