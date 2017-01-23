В случае роста котировок нефти вполне вероятны прорывы курса в район 58 рублей за доллар - "Аналитика Онлайн"

Соглашение о сокращении добычи членами ОПЕК и другими крупными производителями нефти вступило в силу 1 января и с тех пор участники соглашения сократили добычу уже на 1,5 млн барреля в сутки, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, говоря о соблюдении условий сделки, назвал их «фантастическими» и сказал, что это «одно из лучших наших соглашений за долгое время». Россия также сократила добычу в среднем на 100 000 баррелей в сутки. Это позитивный сигнал для рынка нефти и, соответственно, для курса российской валюты. Пресс-служба Центробанка заявила о том, что несмотря на слишком сильный рост рубля у ЦБ нет задачи по поддержанию экспортеров и мегарегулятор не планирует выходить на рынок с интервенциями. В ЦБ подчеркивают, что куда более важно планомерно реализовывать новое бюджетное правило и поддерживать политику снижения инфляции до 4%. Именно это позволит сгладить колебания курсов валюты и само по себе поддержит российских производителей. Также в начале текущей недели рубль получит свою поддержку и от экспортеров, которые реализуют экспортную выручку для уплаты налогов на добычу полезных ископаемых.

"Соблюдение сделки о сокращении добычи – это очень позитивный фактор для рынка нефти, - комментирует эксперт компании. - Однако, с технической точки зрения, на нефтяном рынке сейчас формируется «треугольник», и котировки черного золота по-прежнему торгуются в диапазоне от 53 до 57 долларов за баррель. Выход из этого диапазона вверх или вниз определит дальнейшие перспективы рынка нефти. Как следствие, это сформирует и перспективы для российского рубля. Пока доллар/рубль уверенно держится ниже отметки в 60 рублей, однако, при стабильности цен на нефть и завершении налоговой недели мы вполне можем увидеть торговлю выше данного значения. Однако, в случае роста котировок нефти вполне вероятны и прорывы в район 58 рублей за доллар. Мы рекомендуем устанавливать заявки на покупку в районе данного значения с целями для фиксации прибыли на уровне 59,20 или 60,00. Совершать такие покупки рекомендуем с осторожностью. Более уверенно можно готовиться к продажам, которые напрашиваются в диапазоне от 61,40 до 62,00. Цели здесь 60,00 или 59,20".