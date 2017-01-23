К концу недели валютный рынок, вероятнее всего, вернется к отметкам около 59.5 руб./долл. - Бинбанк

"Инвесторы посчитали недостаточно конкретными инаугурационную речь и первые заявления Д. Трампа, что спровоцировало ослабление доллара к валютам большинства развитых и развивающихся стран. На динамику курса рубля также оказывает влияние стабильность на нефтяном рынке: оптимизм от встречи комитета по мониторингу добычи нефти в странах, придерживающихся соглашения об ее ограничении, компенсировал понижательное давление на котировки нефтяных фьючерсов, оказываемое данными о значительном росте числа действующих буровых установок в США на прошлой неделе. К концу недели валютный рынок, вероятнее всего, вернется к отметкам около 59.5 руб./долл.: должно сказаться осуществление наиболее крупных налоговых платежей и возможное коррекционное укрепление доллара к основным валютам (по отношению к евро – к уровням 1.06-1.07 долл./евро)", - комментирует ситуацию на валютном рынке главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.