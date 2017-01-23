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23 января 2017 года 13:51
Уровень 55 долларов за баррель Brent может не выдержать тестирования - Альфа-Форекс
Основным событием прошлой недели на мировых рынках стала инаугурация Дональда Трампа. При этом сам ее факт был второстепенен по отношению к речи нового президента США, считает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. От Трампа ожидалась долгожданная конкретика по дальнейшим шагам в сфере экономики и внешней политики. Однако игроки снова были разочарованы. Новый президент избежал конкретных программных заявлений, ограничившись громкими протекционистскими лозунгами. При этом президент уже начал действовать. Он подписал указ, частично блокирующий положения реформы Obamacare, а также объявил о запуске процедуры выхода из Транстихоокеанского партнерства и изменении условий NAFTA. Мировые фондовые площадки отреагировали на это преимущественно отрицательно. Сегодня на российских рынках мы наблюдаем дальнейшее развитие нисходящей динамики по ММВБ и РТС. Рублевый индекс закрепился под отметкой 2150 пунктов, и поводов для восстановления на рынке пока не наблюдается. Но были и позитивные факторы, указывает эксперт. В частности, в Вене завершилась встреча комиссии ОПЕК по контролю за воплощением в жизнь соглашений о сокращении добычи. "В целом, пока все идет неплохо, - комментирует эксперт "Альфа-Форекс ". - Основные экспортеры придерживаются соглашения о сокращении добычи, что помогает котировкам Brent удерживаться выше отметки 55 долларов за баррель. Хочется особенно выделить усилия Саудовской Аравии, которая сейчас, по словам г-на Халеда аль-Фалеха, добывает менее 10 млн баррелей в день. Это значит, что Эр-Рияд следует плану даже с некоторым опережением – изначально ожидалось, что добыча будет урезана на 500 тыс. баррелей в день. При этом есть и тревожные факторы, отмечает эксперт. Во-первых, Ливия за последние полгода нарастила добычу с 200 тыс. до 708 тыс. и заявляет, что в текущем году доведет показатель уже до 900 тыс. Схожая ситуация наблюдается в Нигерии и Ираке. Ну и, разумеется, угрозой для рынка является активность сланцевых поставщиков в США. К примеру, по итогам прошлой недели число действующих нефтяных платформ в Штатах, по данным Baker Hughes, выросло сразу на 29 единиц. Это значит, что запасы в США уже на этой неделе могут продемонстрировать резкий рост. Котировки нефти очень чувствительны к статистике по запасам, поэтому уровень 55 долларов за баррель Brent может и не выдержать тестирования".
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23 января 2017 года 18:33
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.23 января 2017 года 16:28
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.23 января 2017 года 10:20
Влияние дополнительных доходов от роста цен на нефть на стоимость бензина минимально - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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.23 января 2017 года 10:05
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