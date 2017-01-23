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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Торговый диапазон на сегодня – 59,20-59,80 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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23 января 2017 года 13:30

Торговый диапазон на сегодня – 59,20-59,80 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"С открытия биржевой сессии рубль укрепился против доллара до отметки 59,30 руб./долл. на фоне общей слабости американской валюты, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Доллар по-прежнему пребывает в немилости у инвесторов по причине того, что за последнее время его неоднократно назвали слишком дорогим. Кроме того, сказывается неопределенность относительно дальнейших перспектив американской экономики – президент Дональд Трамп в своем выступлении на инаугурации не дал никаких новых вводных. Рынки не теряют надежды, ожидая, что важные новости скоро появятся – и по налоговой реформе, и по бюджетным расходам. Но до этого времени доллар, судя по всему, будет оставаться слабым. Нефть продолжает торговаться выше отметки 55 долл./баррель (Brent), проигнорировав отчет компании Baker Hughes об увеличении количества действующих нефтяных буровых установок на 29 единиц до 551. Главными темами этой недели для рынков будут отчеты за 4 квартал 2016 года по ВВП США и Великобритании. Кроме того, в США будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе и данные по заказам на товары длительного пользования за декабрь. Рубль, скорее всего, продолжит восстановление своих позиций умеренными темпами. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 59,20-59,80 руб./долл.".

Опубликовано: /Уральский Банк Реконструкции и Развития/
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