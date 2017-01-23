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23 января 2017 года 13:30
Торговый диапазон на сегодня – 59,20-59,80 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"С открытия биржевой сессии рубль укрепился против доллара до отметки 59,30 руб./долл. на фоне общей слабости американской валюты, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Доллар по-прежнему пребывает в немилости у инвесторов по причине того, что за последнее время его неоднократно назвали слишком дорогим. Кроме того, сказывается неопределенность относительно дальнейших перспектив американской экономики – президент Дональд Трамп в своем выступлении на инаугурации не дал никаких новых вводных. Рынки не теряют надежды, ожидая, что важные новости скоро появятся – и по налоговой реформе, и по бюджетным расходам. Но до этого времени доллар, судя по всему, будет оставаться слабым. Нефть продолжает торговаться выше отметки 55 долл./баррель (Brent), проигнорировав отчет компании Baker Hughes об увеличении количества действующих нефтяных буровых установок на 29 единиц до 551. Главными темами этой недели для рынков будут отчеты за 4 квартал 2016 года по ВВП США и Великобритании. Кроме того, в США будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе и данные по заказам на товары длительного пользования за декабрь. Рубль, скорее всего, продолжит восстановление своих позиций умеренными темпами. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 59,20-59,80 руб./долл.".
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23 января 2017 года 18:33
Отсутствие сильного перевеса позитивных или негативных новостей позволяет ценам на нефть удерживаться в районе 55,0 долл. за баррель - УК «Альфа-Капитал»
"Из позитивных новостей стоит отметить информацию от Комитета по контролю соблюдения соглашения об ограничении добычи, - считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - По его данным, на текущий момент соглашение выполнено почти на 80%, страны уже сократили добычу на 1,5 млн баррелей в день,... читать дальше
.23 января 2017 года 18:02
На старте новой торговой недели игроки продолжают продавать доллар, указывает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Рынки переваривают инаугурационную речь Трампа, которая носила ярко выраженный протекционистский окрас. Несмотря на то, что такой тон нового президента не стал... читать дальше
.23 января 2017 года 17:35
Общая локальная направленность рынков против доллара, по мнению аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, очевидна. Это реакция разочарования на то, что Трамп в своей речи на инаугурации вновь не указал контуры экономических мер своей политики. В то же время упор на защитные, протекционистские действия... читать дальше
.23 января 2017 года 17:20
Опубликованные в пятницу данные по росту ВВП Китая за четвертый квартал 2016 года не удивили рынки, поскольку подтвердили сохранение стабильной ситуации в экономике страны отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. За четвертый квартал ВВП Китая вырос на 6,8% в годовом выражении. Таким образом,... читать дальше
.23 января 2017 года 16:28
На прошлой неделе нефтяной рынок получил новую информацию для раздумий: Exxon Mobil, Noble Energy и Anadarko провели масштабные сделки, чей смысл сводится к одной идее - получить максимальный доступ к залежам Permian, находящимся на территории Техаса и Нью-Мексико, отмечает руководитель... читать дальше
.23 января 2017 года 14:53
Два события конца прошлой недели будут влиять на рынок нефти в ближайшей перспективе, полагает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Инаугурация Трампа и заседание контрольного комитета стран-экспортёров нефти в Вене. Причём по направленности их результаты – противоположны. Трамп в своей речи повторил... читать дальше
.23 января 2017 года 13:51
Основным событием прошлой недели на мировых рынках стала инаугурация Дональда Трампа. При этом сам ее факт был второстепенен по отношению к речи нового президента США, считает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. От Трампа ожидалась долгожданная конкретика по дальнейшим... читать дальше
.23 января 2017 года 12:19
"Сегодня в ходе утренних торгов нефть стабилизируется в районе отметок $55.5 Brent, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Итоги встречи комитета по контролю за сокращением добычи нефти, прошедшей в выходные, не оказали заметного влияния на рынок, впрочем как и статистика о росте... читать дальше
.23 января 2017 года 11:02
"Сегодня доходности UST с утра отступили от повышенных уровней – 10-летние госбонды опустились до уровня 2,43-2,44% годовых, что может найти отражение в небольшом снижении доходности российских суверенных евробондов в рамках сохранения кредитных премий. Инаугурационная речь Д.Трампа не внесла... читать дальше
.23 января 2017 года 10:20
Влияние дополнительных доходов от роста цен на нефть на стоимость бензина минимально - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Мировые нефтяные цены, которые заметно увеличили темпы роста в последние пару месяцев (в особенности после решения стран ОПЕК снизить объемы ежедневной добычи нефти на 1.2 млн. баррелей), заставляют делать предположения о том, что цены на бензин и дизельное топливо в России также с неизбежностью... читать дальше
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