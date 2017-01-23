С технической точки зрения, отскок на рынке акций возможен в перспективе 2 - 3 дней - ИК "Фридом-Финанс"

Торговый день на фондовом рынке начался со снижения, это, по мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, можно связать с отсутствием важных новостей и техническими факторами. Эксперт сомневается в том, что коррекция продлится целый день, поскольку это была бы девятая подряд торговая сессия, которая закрылась бы на отрицательной территории. Для этого потребовались бы мощные драйверы, а их нет. В фокусе лишь отчетность McDonalds, Haliburtun и Yahoo. Днем выступит Марио Драги, и будут опубликованы данные по динамике промпроизводства в России.

"Это слабо повлияет на рынок, а вот то обстоятельство, что рынок снижается уже довольно давно, увеличивает шансы на отскок во второй половине дня, - прогнозирует эксперт ИК. - Ориентируюсь на уровень 2160-2170 п. по индексу ММВБ. Однако, на мой взгляд, не стоит рассчитывать, что отскок сформирует среднесрочный тренд наверх. С технической точки зрения, отскок возможен на горизонте 2 - 3 дня, но затем, вероятнее всего, рынок пойдет вниз, к уровню 2080 п. Это обусловлено тем, что американский рынок, по моему мнению, будет снижаться до конца января на 3-5%, поскольку инвесторы проявляют скепсис несмотря на хорошие отчеты 75% компаний".

На валютном рынке наблюдается боковой тренд в паре USD/RUB, что объясняется, по мнению Г. Ващенко, тем, что цена на нефть после встречи представителей нефтедобывающего картеля также осталась на месте, сейчас торгуется на уровне $55,20 за баррель Brent. ОПЕК считает, что договоренности о сокращении добычи "в целом соблюдаются примерно на 80%", и поводов для беспокойства нет. Эксперт ИК ожидает, что пара USD/RUB сегодня не выйдет из коридора 59-60.