Сегодня рубль будет стремиться к умеренному укреплению - Локо-Банк

"Цены на нефть остаются стабильными в районе $55,5 за баррель Brent, сильного их изменения не ожидается, поэтому заметно повлиять на российскую валюту могут только новости из США, - комментирует заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Сегодня рубль будет стремиться к умеренному укреплению, поскольку после речи Трампа на инаугурации доллар на азиатских торгах заметно дешевеет к остальным валютам. Новый президент США дал мало информации по поводу поддержки экономики, но теперь инвесторы все активнее боятся начала активных торговых войн и общего замедления роста экономики. Поэтому пока все играет в пользу рубля, который в ближайшие торговые сессии может сдвинуться со своей точки равновесия в 59,6 за доллар и начать активнее двигаться к отметке 59. В среднесрочной перспективе возможно локальный и недолги прорыв этого уровня, но пока рано говорить о продолжении роста. Все же одних страхов мировых инвесторов для этого будет недостаточно. Кроме того, рост рубля сейчас вызывает спекулятивный капитал, то есть риск падения также высок".