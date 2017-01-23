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23 января 2017 года 12:46
Сегодня рубль будет стремиться к умеренному укреплению - Локо-Банк
"Цены на нефть остаются стабильными в районе $55,5 за баррель Brent, сильного их изменения не ожидается, поэтому заметно повлиять на российскую валюту могут только новости из США, - комментирует заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Сегодня рубль будет стремиться к умеренному укреплению, поскольку после речи Трампа на инаугурации доллар на азиатских торгах заметно дешевеет к остальным валютам. Новый президент США дал мало информации по поводу поддержки экономики, но теперь инвесторы все активнее боятся начала активных торговых войн и общего замедления роста экономики. Поэтому пока все играет в пользу рубля, который в ближайшие торговые сессии может сдвинуться со своей точки равновесия в 59,6 за доллар и начать активнее двигаться к отметке 59. В среднесрочной перспективе возможно локальный и недолги прорыв этого уровня, но пока рано говорить о продолжении роста. Все же одних страхов мировых инвесторов для этого будет недостаточно. Кроме того, рост рубля сейчас вызывает спекулятивный капитал, то есть риск падения также высок".
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23 января 2017 года 18:33
Отсутствие сильного перевеса позитивных или негативных новостей позволяет ценам на нефть удерживаться в районе 55,0 долл. за баррель - УК «Альфа-Капитал»
"Из позитивных новостей стоит отметить информацию от Комитета по контролю соблюдения соглашения об ограничении добычи, - считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - По его данным, на текущий момент соглашение выполнено почти на 80%, страны уже сократили добычу на 1,5 млн баррелей в день,... читать дальше
.23 января 2017 года 18:02
На старте новой торговой недели игроки продолжают продавать доллар, указывает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Рынки переваривают инаугурационную речь Трампа, которая носила ярко выраженный протекционистский окрас. Несмотря на то, что такой тон нового президента не стал... читать дальше
.23 января 2017 года 17:35
Общая локальная направленность рынков против доллара, по мнению аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, очевидна. Это реакция разочарования на то, что Трамп в своей речи на инаугурации вновь не указал контуры экономических мер своей политики. В то же время упор на защитные, протекционистские действия... читать дальше
.23 января 2017 года 17:20
Опубликованные в пятницу данные по росту ВВП Китая за четвертый квартал 2016 года не удивили рынки, поскольку подтвердили сохранение стабильной ситуации в экономике страны отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. За четвертый квартал ВВП Китая вырос на 6,8% в годовом выражении. Таким образом,... читать дальше
.23 января 2017 года 16:28
На прошлой неделе нефтяной рынок получил новую информацию для раздумий: Exxon Mobil, Noble Energy и Anadarko провели масштабные сделки, чей смысл сводится к одной идее - получить максимальный доступ к залежам Permian, находящимся на территории Техаса и Нью-Мексико, отмечает руководитель... читать дальше
.23 января 2017 года 14:53
Два события конца прошлой недели будут влиять на рынок нефти в ближайшей перспективе, полагает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Инаугурация Трампа и заседание контрольного комитета стран-экспортёров нефти в Вене. Причём по направленности их результаты – противоположны. Трамп в своей речи повторил... читать дальше
.23 января 2017 года 13:51
Основным событием прошлой недели на мировых рынках стала инаугурация Дональда Трампа. При этом сам ее факт был второстепенен по отношению к речи нового президента США, считает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. От Трампа ожидалась долгожданная конкретика по дальнейшим... читать дальше
.23 января 2017 года 12:19
"Сегодня в ходе утренних торгов нефть стабилизируется в районе отметок $55.5 Brent, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Итоги встречи комитета по контролю за сокращением добычи нефти, прошедшей в выходные, не оказали заметного влияния на рынок, впрочем как и статистика о росте... читать дальше
.23 января 2017 года 11:02
"Сегодня доходности UST с утра отступили от повышенных уровней – 10-летние госбонды опустились до уровня 2,43-2,44% годовых, что может найти отражение в небольшом снижении доходности российских суверенных евробондов в рамках сохранения кредитных премий. Инаугурационная речь Д.Трампа не внесла... читать дальше
.23 января 2017 года 10:20
Влияние дополнительных доходов от роста цен на нефть на стоимость бензина минимально - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Мировые нефтяные цены, которые заметно увеличили темпы роста в последние пару месяцев (в особенности после решения стран ОПЕК снизить объемы ежедневной добычи нефти на 1.2 млн. баррелей), заставляют делать предположения о том, что цены на бензин и дизельное топливо в России также с неизбежностью... читать дальше
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