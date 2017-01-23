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23 января 2017 года 14:11
От 2150 пунктов по Индексу ММВБ вероятны попытки «отскока» наверх - ВТБ 24
Индекс ММВБ вернулся к отметке 2150 пунктов, констатирует аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. "Здесь находится не только один из уровней Фибоначчи ко всему росту ноября-декабря (38.2%), но и проходит 50-дневная скользящая средняя, - указывает эксперт. - Таким образом, есть основания ожидать серьёзной поддержки нашему рынку на текущих уровнях. По крайней мере, стабильность американского рынка (S&P500 уже больше месяца держится в узком 2%-ном диапазоне) и закрепление котировок Brent выше $53 (состоявшаяся в выходные встреча стран-экспортёров нефти подтвердила выполнение обязательств по ограничению добычи и не выявила внутренних противоречий между участниками соглашения) - позволяют предполагать попытки отскока наверх по российским бумагам при неизменности внешнего фона". Что может помешать реализации данного сценария? Основное внимание после вступления Д. Трампа в должность сосредоточено на его способности/желании реализовать те инициативы по снижению налоговой нагрузки, о которых он говорил в ходе своей предвыборной кампании. Риск разочарования по данному пункту предвыборных обещаний сохраняется, что может повергнуть американский рынок акций в коррекцию. По историческим мультипликаторам фондовый рынок США в настоящий момент невозможно назвать дешёвым. Заложенные в оценку ожидания весьма высоки. И сейчас предстоит или реализовывать обещания, или дисконтировать их в оценке активов. Другой вопрос – это перспектива ослабления санкций в отношении финансового сектора РФ. Начало работы с новой администрацией США, установление деловых контактов должны прояснить насколько готов избранный президент к конструктивному двустороннему сотрудничеству. Эксперт обращает внимание на то, что на этой неделе начинаются длинные выходные в Китае, приуроченные к празднованию Нового года по лунному календарю. С 27 января по 2 февраля рынки не будут испытывать на себе влияние экономических новостей из Поднебесной, которые чаще рассматриваются сквозь призму вероятного торможения экономики или рисков «пузыря» на долговом рынке. Кроме того, имеются ожидания, что в преддверии долгих праздников, китайские трейдеры могут оказаться более активными на сырьевых рынках в ближайшие дни с точки зрения покупок, что может оказать поддержку ценам на сырьё и котировкам акций добывающих компаний.
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23 января 2017 года 18:33
Отсутствие сильного перевеса позитивных или негативных новостей позволяет ценам на нефть удерживаться в районе 55,0 долл. за баррель - УК «Альфа-Капитал»
"Из позитивных новостей стоит отметить информацию от Комитета по контролю соблюдения соглашения об ограничении добычи, - считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - По его данным, на текущий момент соглашение выполнено почти на 80%, страны уже сократили добычу на 1,5 млн баррелей в день,... читать дальше
.23 января 2017 года 18:02
На старте новой торговой недели игроки продолжают продавать доллар, указывает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Рынки переваривают инаугурационную речь Трампа, которая носила ярко выраженный протекционистский окрас. Несмотря на то, что такой тон нового президента не стал... читать дальше
.23 января 2017 года 17:35
Общая локальная направленность рынков против доллара, по мнению аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, очевидна. Это реакция разочарования на то, что Трамп в своей речи на инаугурации вновь не указал контуры экономических мер своей политики. В то же время упор на защитные, протекционистские действия... читать дальше
.23 января 2017 года 17:20
Опубликованные в пятницу данные по росту ВВП Китая за четвертый квартал 2016 года не удивили рынки, поскольку подтвердили сохранение стабильной ситуации в экономике страны отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. За четвертый квартал ВВП Китая вырос на 6,8% в годовом выражении. Таким образом,... читать дальше
.23 января 2017 года 16:28
На прошлой неделе нефтяной рынок получил новую информацию для раздумий: Exxon Mobil, Noble Energy и Anadarko провели масштабные сделки, чей смысл сводится к одной идее - получить максимальный доступ к залежам Permian, находящимся на территории Техаса и Нью-Мексико, отмечает руководитель... читать дальше
.23 января 2017 года 14:53
Два события конца прошлой недели будут влиять на рынок нефти в ближайшей перспективе, полагает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Инаугурация Трампа и заседание контрольного комитета стран-экспортёров нефти в Вене. Причём по направленности их результаты – противоположны. Трамп в своей речи повторил... читать дальше
.23 января 2017 года 13:51
Основным событием прошлой недели на мировых рынках стала инаугурация Дональда Трампа. При этом сам ее факт был второстепенен по отношению к речи нового президента США, считает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. От Трампа ожидалась долгожданная конкретика по дальнейшим... читать дальше
.23 января 2017 года 12:19
"Сегодня в ходе утренних торгов нефть стабилизируется в районе отметок $55.5 Brent, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Итоги встречи комитета по контролю за сокращением добычи нефти, прошедшей в выходные, не оказали заметного влияния на рынок, впрочем как и статистика о росте... читать дальше
.23 января 2017 года 11:02
"Сегодня доходности UST с утра отступили от повышенных уровней – 10-летние госбонды опустились до уровня 2,43-2,44% годовых, что может найти отражение в небольшом снижении доходности российских суверенных евробондов в рамках сохранения кредитных премий. Инаугурационная речь Д.Трампа не внесла... читать дальше
.23 января 2017 года 10:20
Влияние дополнительных доходов от роста цен на нефть на стоимость бензина минимально - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Мировые нефтяные цены, которые заметно увеличили темпы роста в последние пару месяцев (в особенности после решения стран ОПЕК снизить объемы ежедневной добычи нефти на 1.2 млн. баррелей), заставляют делать предположения о том, что цены на бензин и дизельное топливо в России также с неизбежностью... читать дальше
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