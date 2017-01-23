Raiffeisenbank снизил рейтинг акций Юнипро до "держать" и оценку на 12%

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,48 рубля до 3,06 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Федора Корначева.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

"Помимо того, что фундаментальный потенциал роста рыночной стоимости акций "Юнипро" с текущих уровней ограничен, дополнительные риски создают новости об обсуждении "Советом рынка" возможности расторжения договоров о предоставлении мощности (ДПМ) в случае непоставки мощности в течение 12 месяцев. Это применимо к основному драйверу роста EBITDA и дивидендных выплат "Юнипро" - III блоку Березовской ГРЭС", - пишет Ф.Корначев.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 3,18 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,98 рубля за штуку.