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23 января 2017 года 12:19
Краткосрочный диапазон для Brent - $54-56/bbl"- "Нордеа Банк"
"Сегодня в ходе утренних торгов нефть стабилизируется в районе отметок $55.5 Brent, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Итоги встречи комитета по контролю за сокращением добычи нефти, прошедшей в выходные, не оказали заметного влияния на рынок, впрочем как и статистика о росте числа буровых от Baker Hughes. Число нефтяных буровых установок в США выросло на 29 ед. до 551 штук, что стало максимальным недельным ростом с апреля 2013г. В более долгосрочном периоде достаточно интересны для рынка были заявления нового главы Белого дома. Д. Трамп озвучил намерения добиться энергетической независимости от картеля ОПЕК и любых стран, враждебных интересам США. «Администрация Трампа будет приветствовать революцию в области сланцевого газа и нефти, чтобы вернуть рабочие места и благосостояние миллионам американцев». Т.о. при сдержанном росте спроса позабытое противостояние нефтяных производителей за долю на рынке в перспективе вновь может набрать обороты, что, как мы уже знаем, приводит к ценовому демпингу. Пока же можно утверждать, что объем дополнительного предложения из США на горизонте года может составить 500-600 mn bbl/d, исходя из уже озвученных оценок МЭА и ряда аналитических исследований. Рост не будет быстрым, но очевидно, что о продлении сроков сделки ОПЕК+ вопрос не стоит, да и в целом дальнейшая совместная координация на рынке может свестись к минимуму. Для цен это может означать, что при текущем балансе уровень в $60 за Brent будет выступать «Рубиконом». Краткосрочно Brent $54-56/bbl".
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23 января 2017 года 18:33
Отсутствие сильного перевеса позитивных или негативных новостей позволяет ценам на нефть удерживаться в районе 55,0 долл. за баррель - УК «Альфа-Капитал»
"Из позитивных новостей стоит отметить информацию от Комитета по контролю соблюдения соглашения об ограничении добычи, - считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - По его данным, на текущий момент соглашение выполнено почти на 80%, страны уже сократили добычу на 1,5 млн баррелей в день,... читать дальше
.23 января 2017 года 18:02
На старте новой торговой недели игроки продолжают продавать доллар, указывает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Рынки переваривают инаугурационную речь Трампа, которая носила ярко выраженный протекционистский окрас. Несмотря на то, что такой тон нового президента не стал... читать дальше
.23 января 2017 года 17:35
Общая локальная направленность рынков против доллара, по мнению аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, очевидна. Это реакция разочарования на то, что Трамп в своей речи на инаугурации вновь не указал контуры экономических мер своей политики. В то же время упор на защитные, протекционистские действия... читать дальше
.23 января 2017 года 17:20
Опубликованные в пятницу данные по росту ВВП Китая за четвертый квартал 2016 года не удивили рынки, поскольку подтвердили сохранение стабильной ситуации в экономике страны отмечает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. За четвертый квартал ВВП Китая вырос на 6,8% в годовом выражении. Таким образом,... читать дальше
.23 января 2017 года 16:28
На прошлой неделе нефтяной рынок получил новую информацию для раздумий: Exxon Mobil, Noble Energy и Anadarko провели масштабные сделки, чей смысл сводится к одной идее - получить максимальный доступ к залежам Permian, находящимся на территории Техаса и Нью-Мексико, отмечает руководитель... читать дальше
.23 января 2017 года 14:53
Два события конца прошлой недели будут влиять на рынок нефти в ближайшей перспективе, полагает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Инаугурация Трампа и заседание контрольного комитета стран-экспортёров нефти в Вене. Причём по направленности их результаты – противоположны. Трамп в своей речи повторил... читать дальше
.23 января 2017 года 13:51
Основным событием прошлой недели на мировых рынках стала инаугурация Дональда Трампа. При этом сам ее факт был второстепенен по отношению к речи нового президента США, считает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. От Трампа ожидалась долгожданная конкретика по дальнейшим... читать дальше
.23 января 2017 года 11:02
"Сегодня доходности UST с утра отступили от повышенных уровней – 10-летние госбонды опустились до уровня 2,43-2,44% годовых, что может найти отражение в небольшом снижении доходности российских суверенных евробондов в рамках сохранения кредитных премий. Инаугурационная речь Д.Трампа не внесла... читать дальше
.23 января 2017 года 10:20
Влияние дополнительных доходов от роста цен на нефть на стоимость бензина минимально - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Мировые нефтяные цены, которые заметно увеличили темпы роста в последние пару месяцев (в особенности после решения стран ОПЕК снизить объемы ежедневной добычи нефти на 1.2 млн. баррелей), заставляют делать предположения о том, что цены на бензин и дизельное топливо в России также с неизбежностью... читать дальше
.23 января 2017 года 10:05
"В последний день прошлой недели Америка официально обрела нового президента - Дональд Трамп стал сорок пятым президентом после двух сроков Барака Обамы, - напоминает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. - Инаугурационная речь президента напоминала обращение к народу страны в тяжелые... читать дальше
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