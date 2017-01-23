Валютный рынок остается относительно сбалансированным - ING Bank

Валютный рынок остается относительно сбалансированным, считает экономист ING Bank по РФ и СНГ Дмитрий Полевой.

"Инаугурационная речь Трампа, на удивление, не оказала какого-либо драматического влияния на рынки, хотя индекс доллара продолжил падать (минус 0,5%), а пара EUR/USD в понедельник продолжила движение вверх. Судя по потокам, рынок остается относительно сбалансированным, и сегодня мы даже можем понаблюдать очередные попытки приблизиться к отметке 59 руб./$1. Однако угроза интервенций со стороны ЦБ до прояснения ситуации, вероятно, оставит этот уровень в качестве сопротивления для рубля, если нефть не уйдет сильно выше", - говорится в обзоре.