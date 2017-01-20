Нефть перед выходными на уровне $54-55 - Бинбанк

С середины недели нефть демонстрировала понижательную динамику, источником которой стали заявления в Давосе от крупнейших представителей нефтяной отрасли об активном росте добычи сланцевой нефти в США, которая может возрасти еще сильнее при нефти на уровне $56-57/барр., отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. Обманули оптимизм участников рынка и официальные данные запасов нефти в США – запасы увеличились на 2347 тыс. барр (аналитики ожидали сокращения на 1 млн барр.), данные по числу буровых установок в конце недели продолжают сдерживать рост нефтяных цен.

Реализация сделки ОПЕК и эффективность ее влияния на ребалансировку рынка также остается под сомнением на фоне заявлений Саудовской Аравии об отсутствии необходимости продления соглашения на второю половину 2017 года. В результате, нефть перед выходными на уровне $54-55.

"Ключевым событием в ближайшие дни станет встреча стран ОПЕК и не входящих в картель в Вене 21-22 января – страны – производители обсудят механизм подтверждения обязательств по сокращению добычи в рамках сделки. Мы ожидаем, что событие окажет положительное влияние на рынок: утверждение механизма верификации взятых странами обязательств подтвердит серьезность их намерений, что окажет поддержку нефтяным ценам. С другой стороны, данные по нефти США на следующей неделе могут не позволить ценам закрепиться на уровнях выше $57-58. Как итог, нами ожидается умеренное восстановление цен на фоне встречи стран ОПЕК в Вене на выходных, данные США продолжат сдерживать рынок, нефть в коридоре $54-57", - резюмирует эксперт Бинбанка.