Промышленные металлы получают все меньше поддержки из Китая - Julius Baer

Экономическая поддержка в Китае являлась основным поддерживающим фактором для рынка промышленных металлов в 2016 году, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Судя по новым данным, опубликованным в пятницу, эта поддержка продолжила снижаться в декабре.

Рост инвестиций в основные фонды, который являлся основным источником спроса на металлы и объединяет такие отрасли, как инфраструктурное строительство, промышленное производство и сектор недвижимости, замедлился до около 6,5% в годовом выражении. Что особенно важно, рост инвестиций в инфраструктурные проекты упал до чуть более 5% после роста до более 20% летом 2016 года. Это падение было частично компенсировано ростом инвестиций в строительство недвижимости, который на наш взгляд является единственным позитивным элементом свежих экономических данных.

На рынках недвижимости можно ожидать ослабления, поскольку из-за ужесточения регулирования этой сферы в прошлом году во многих городах нижних уровней сохраняется избыток предложения. На этом фоне мы продолжаем считать, что рынок промышленных металлов отражает завышенные ожидания роста, которым вряд ли суждено сбыться.

"Мы придерживаемся осторожной позиции по сегменту, и в то же время сохраняем уверенность, что цены на медь будут снижаться, - прогнозирует эксперт. - Цены на медь выросли слишком быстро и слишком высоко после президентских выборов в США, подпитанные надеждами на крупные инвестиции в инфраструктурные проекты в США. Тем не менее, непосредственное влияние на спрос на медь, скорее всего, будет ограниченным. Мы отмечаем перспективы снижения цен на медь с нынешних уровней. Сокращение инвестиций в основные фонды в Китае указывает на ослабление поддержки спроса на промышленные металлы. Мы сохраняем осторожную позицию по сегменту в целом, но в то же время считаем, что цены на медь будут снижаться, поскольку текущие рыночные цены отражают завышенные ожидания роста, которые вряд ли сбудутся".