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20 января 2017 года 17:19
Промышленные металлы получают все меньше поддержки из Китая - Julius Baer
Экономическая поддержка в Китае являлась основным поддерживающим фактором для рынка промышленных металлов в 2016 году, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Судя по новым данным, опубликованным в пятницу, эта поддержка продолжила снижаться в декабре. Рост инвестиций в основные фонды, который являлся основным источником спроса на металлы и объединяет такие отрасли, как инфраструктурное строительство, промышленное производство и сектор недвижимости, замедлился до около 6,5% в годовом выражении. Что особенно важно, рост инвестиций в инфраструктурные проекты упал до чуть более 5% после роста до более 20% летом 2016 года. Это падение было частично компенсировано ростом инвестиций в строительство недвижимости, который на наш взгляд является единственным позитивным элементом свежих экономических данных. На рынках недвижимости можно ожидать ослабления, поскольку из-за ужесточения регулирования этой сферы в прошлом году во многих городах нижних уровней сохраняется избыток предложения. На этом фоне мы продолжаем считать, что рынок промышленных металлов отражает завышенные ожидания роста, которым вряд ли суждено сбыться. "Мы придерживаемся осторожной позиции по сегменту, и в то же время сохраняем уверенность, что цены на медь будут снижаться, - прогнозирует эксперт. - Цены на медь выросли слишком быстро и слишком высоко после президентских выборов в США, подпитанные надеждами на крупные инвестиции в инфраструктурные проекты в США. Тем не менее, непосредственное влияние на спрос на медь, скорее всего, будет ограниченным. Мы отмечаем перспективы снижения цен на медь с нынешних уровней. Сокращение инвестиций в основные фонды в Китае указывает на ослабление поддержки спроса на промышленные металлы. Мы сохраняем осторожную позицию по сегменту в целом, но в то же время считаем, что цены на медь будут снижаться, поскольку текущие рыночные цены отражают завышенные ожидания роста, которые вряд ли сбудутся".
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20 января 2017 года 18:19
С середины недели нефть демонстрировала понижательную динамику, источником которой стали заявления в Давосе от крупнейших представителей нефтяной отрасли об активном росте добычи сланцевой нефти в США, которая может возрасти еще сильнее при нефти на уровне $56-57/барр., отмечает аналитик Бинбанка... читать дальше
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.20 января 2017 года 16:54
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.20 января 2017 года 16:01
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.20 января 2017 года 13:46
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.20 января 2017 года 10:53
"Нефть остается ниже $55/барр.: значимой поддержки во вчерашнем отчете МЭА и в статистике по запасам в США не нашлось, в фокусе находится заседание Комиссии по добыче ОПЕК в эти выходные. Так, отчет МЭА предполагает, что в 2017 году добыча сланцевой нефти в США вырастет на 170 тыс. барр./день –... читать дальше
.20 января 2017 года 09:36
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в "красной зоне". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в пятницу. Нефть дорожает в пятницу. читать дальше
.20 января 2017 года 09:17
"В целом динамика актива выглядит сдержанной в ожидании ключевых событий – инаугурации Трампа и встречи ОПЕК. Новый президент США может оказать поддержку доллару, если представит некоторые детали плана стимулирования экономики посредством увеличения фискальных расходов. В этом случае ожидается... читать дальше
.19 января 2017 года 17:45
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.19 января 2017 года 17:21
Цены на нефть снижаются под давлением доллара США и активизации добычи сланцевых углеводородов - Julius Baer
Цены на нефть опустились до 55 долл. США за баррель под давлением укрепившегося доллара и активизации производства сланцевых углеводородов в США, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. В то время как соглашение ОПЕК по снижению объемов производства нефти остается... читать дальше
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