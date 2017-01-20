Область 1,0800/50 остается критически значимой для пары евро/доллар - Saxo Bank

"Осторожный настрой ЕЦБ не смог спровоцировать падение евро, поскольку сейчас внимание рынка нацелено на возможные комментарии Трампа по доллару. Область 1,0800/50 остается критически значимой для пары евро/доллар. Пока пара держится ниже, мы сохраняем "медвежий" настрой. Рост выше заставит нас пересмотреть свои прогнозы, – отмечает главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.