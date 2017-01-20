Разговоры о возможном вмешательстве ЦБ РФ на валютном рынке вносят неясность в будущий курс рубля - "Открытие Брокер"

"Рубль незначительно слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3285 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,30%, а недельная и месячная упали до 10,46%. Разговоры о возможном вмешательстве ЦБ РФ на валютном рынке вносят неясность в будущий курс рубля. Регулятор пока заявляет о том, что не намеревается управлять курсом, даже если "на кону" стоят интересы бюджета, хотя различные представители правительства озвучивают эту идею с завидной настойчивостью. Между тем бюджетный дефицит 2016 года составил 2,967 трлн рублей или 3,5% ВВП. Так или иначе, но сигналы из правительства внесли в график доллар/рубль ряд дивергенций, которые могут говорить о развороте тенденции", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.