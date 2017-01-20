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20 января 2017 года 16:27
Основные фондовые индексы выйдут на положительную территорию - ИК "ФИНАМ"
"Во второй половине дня мы ожидаем попыток нефти марки Brent преодолеть отметку 55 долларов и закрепиться над ней. В этом случае покупки в российских активах будут преобладать, в результате чего основные индексы выйдут на положительную территорию, где и закончат торги. Также это будет способствовать восстановлению рубля. Стоит отметить, что сегодня в США не будет публиковаться важных данных, а из статистики можно выделить лишь количество работающих буровых установок, динамика которых будет опубликована уже после нашего закрытия", - указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.
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20 января 2017 года 18:19
С середины недели нефть демонстрировала понижательную динамику, источником которой стали заявления в Давосе от крупнейших представителей нефтяной отрасли об активном росте добычи сланцевой нефти в США, которая может возрасти еще сильнее при нефти на уровне $56-57/барр., отмечает аналитик Бинбанка... читать дальше
.20 января 2017 года 17:50
Доллар слегка подрастает на торгах пятницы, однако импульс носит ограниченный характер, что, по мнению регионального директора eToro в России и СНГ Павла Саласа, свидетельствует о наличии напряженности и неопределенности вокруг сегодняшней инаугурационной речи Трампа, которую рынки ждут с... читать дальше
.20 января 2017 года 17:19
Экономическая поддержка в Китае являлась основным поддерживающим фактором для рынка промышленных металлов в 2016 году, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Судя по новым данным, опубликованным в пятницу, эта поддержка продолжила снижаться в декабре. Рост инвестиций в... читать дальше
.20 января 2017 года 16:54
"Осторожный настрой ЕЦБ не смог спровоцировать падение евро, поскольку сейчас внимание рынка нацелено на возможные комментарии Трампа по доллару. Область 1,0800/50 остается критически значимой для пары евро/доллар. Пока пара держится ниже, мы сохраняем "медвежий" настрой. Рост выше заставит нас... читать дальше
.20 января 2017 года 16:01
Курс фунта упал на европейской сессии против основных валют, констатируют специалисты Forexite. Курс фунт/доллар опустился с уровня 1,2370 до 1,2260. Курс евро/фунт вырос на 40 пунктов - до отметки 0,8670. Давление на курс фунта оказали слабые декабрьские данные по уровню розничных продаж в... читать дальше
.20 января 2017 года 13:46
Рынок ждет первого заседания комитета ОПЕК по мониторингу соблюдения договоренностей о сокращении нефтедобычи, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Первоезаседание комитета крупнейших нефтедобывающих стран по мониторингу добычи состоится 22... читать дальше
.20 января 2017 года 10:53
"Нефть остается ниже $55/барр.: значимой поддержки во вчерашнем отчете МЭА и в статистике по запасам в США не нашлось, в фокусе находится заседание Комиссии по добыче ОПЕК в эти выходные. Так, отчет МЭА предполагает, что в 2017 году добыча сланцевой нефти в США вырастет на 170 тыс. барр./день –... читать дальше
.20 января 2017 года 09:36
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в "красной зоне". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в пятницу. Нефть дорожает в пятницу. читать дальше
.20 января 2017 года 09:17
"В целом динамика актива выглядит сдержанной в ожидании ключевых событий – инаугурации Трампа и встречи ОПЕК. Новый президент США может оказать поддержку доллару, если представит некоторые детали плана стимулирования экономики посредством увеличения фискальных расходов. В этом случае ожидается... читать дальше
.19 января 2017 года 17:45
"Доллар продемонстрировал лишь кратковременный рост в ответ на оптимистичные комментарии Йеллен, которая намекнула на «несколько» актов повышения ставки в этом году, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ. Впрочем, после возобновления продаж в первой половине дня, валюта вернулась к... читать дальше
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