К закрытию фондовой сессии возможно изменение тренда - ИК Еврофинансы

"Торги на российских биржах находятся в отрицательной зоне (снижение фондовых индексов от 0,36 до 0,17%), но повышение нефтяных цен к закрытию сессии может способствовать изменению тренда", - отмечает специалист ИК Еврофинансы Людмила Моисеева.