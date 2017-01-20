Курс евро/доллар опустился до 1,0626 - Forexite

Курс фунта упал на европейской сессии против основных валют, констатируют специалисты Forexite. Курс фунт/доллар опустился с уровня 1,2370 до 1,2260. Курс евро/фунт вырос на 40 пунктов - до отметки 0,8670. Давление на курс фунта оказали слабые декабрьские данные по уровню розничных продаж в Великобритании. Снижение индекса за месяц является самым значительным за последние почти пять лет. Курс доллар/иена вырос сегодня с уровня 114,52 до 115,36. Курс евро/доллар опустился с отметки 1,0691 до 1,0626. Какого-либо направленного движения пока не наблюдается, курсы основных валют совершают колебания в установившихся диапазонах.