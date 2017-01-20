"ВТБ Капитал" снизил рейтинг GDR АФК Система до "держать" в связи с ростом котировок

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) АФК "Система" (MOEX: AFKS) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Для американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) рекомендация "держать" была подтверждена.

Для акций "Системы" и МТС осталась рекомендация "покупать".

"Котировки бумаг МТС и "Системы" показали сильную динамику роста котировок, которая опережала рынок. Мы повысили прогнозную стоимость депозитарных расписок "Системы" и МТС с $9 до $9,6 за штуку, но понизили рекомендацию для GDR холдинга до "держать" из-за ограниченного потенциала роста с текущих уровней", - говорится в обзоре.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях):

Прогнозная цена "Система" - 28,70 (текущая цена - 24,03), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена МТС - 285,00 (текущая цена - 263,60), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена "Система" (GDR, цена в долларах США) - 9,60 (текущая цена - 9,61), рекомендация - держать;

Прогнозная цена МТС (GDR, цена в долларах США) - 9,60 (текущая цена - 10,16), рекомендация - держать.