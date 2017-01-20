Диапазон 59-61 за доллар рубль вряд ли преодолеет в ближайшие недели - Локо-Банк

"Динамика рубля в пятницу должна быть еще более сдержанной в преддверии инаугурации Трампа. Поэтому рубль сохранит свои позиции в интервале 59,3-60 к доллару, - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Налоговый период также окажет поддержку, как и ранее, поэтому, вопреки неопределенности, возможно небольшое укрепление, особенно в первой половине дня. Тем не менее, рубль будет отыгрывать саму речь Трампа уже на следующей неделе, и, если учесть все предыдущие заявления и планы, российская валюта может оказаться под давлением, в основном за счет общего укрепления доллара. С другой стороны, факторов для серьезного ослабления все равно нет, а у уровня 61,3 к доллару находится сильный уровень сопротивления. Диапазон 59-61 за доллар рубль вряд ли преодолеет в ближайшие недели. Исключением может стать только резкое изменение цен на нефть или слова Трампа о смягчении санкций против России".