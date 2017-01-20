Рубль консолидируется, но потенциал для его дальшейшего укрепления есть - БКС

Рубль сегодня не демонстрирует яркой динамики после вчерашнего бурного краткосрочного ралли к трендовой линии сопротивления и не менее быстрого отскока от нее, комментирует аналитик БКС Константин Карпов. Котировки пары доллар/рубль остаются в рамках нисходящей фигуры, очень напоминающей клин. Раскрыться она может как вниз, с ускорением, так и вверх. Тогда доллар пойдет проверять ключевое сопротивление 62 рубля. Среднесрочная тенденция по-прежнему нисходящая и покупки валюты сопряжены с повышенным риском. Вчерашнее заявление Шувалова по поводу возможности покупки валюты ЦБ не смогло стать основательным драйвером для роста доллара.

Нефть сегодня не способствует активным торгам на российском валютном рынке. Несмотря на некоторое разочарование данными па запасам от Минэнерго США, котировки черного золота пытаются отыгрывать позитивные новости в плане нефтяной сделки ОПЕК и других экспортеров нефти, прибавляя 0,6% по североморскому сорту.

Доллар сегодня был под давлением и на мировом валютном рынке. Вчерашняя речь Джанет Йеллен в Стэндфордском университете оказалась не столь жесткой, как предполагал рынок. Доллар немного отыграл рост предыдущего дня. Тем временем ключевым событием сегодняшнего дня остается инаугурация Трампа. Впрочем, само по себе событие ожидаемо и вряд ли принесет волатильность на рынки, считает эксперт: "Внимание инвесторов будет сфокусировано на новых тезисах президента, если такие последуют, а также на первых действиях его на этом посту. Стоит отметить, что на российский рынок и в частности на рубль Трамп оказывает двоякое влияние. С одной стороны мягкая риторика смягчает негативный эффект геополитики и санкций. С другой стороны экономическая политика Трампа считается весьма инфляционной, что в совокупности с планами ФРС рождает сильный спрос на доллар".

Впрочем, пока, судя по динамике доходности российских 10-ти летних ОФЗ, спрос на рубль также не мал: "Да, последние несколько дней мы не видим снижения доходностей. Рубль также консолидируется. Хотя, потенциал для дальнейшего укрепления, безусловно, есть. Скорее всего, рост национальной валюты совпадет с нормализацией денежно-кредитной политики и снижением ставки до приемлемых 5-6%. Но это дело не одного года".