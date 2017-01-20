Мы подтверждаем наш прогноз: средний курс рубля составит 61,6 руб./$1 в 2017г -"ВТБ Капитал"

"Мы подтверждаем наш прогноз,согласно которому в этом году средний курс рубля составит 61,6 руб./$1", - говорится в обзоре "ВТБ Капитала".

"Мы не исключаем, что в ближайшее время волатильность на рынке может немного усилиться. Однако, как мы видели в четверг, при достиженииопределенных уровней рубль начинает ощущать довольно сильнуюестественную поддержку. Так что, на наш взгляд, ключевыми факторами,определяющими динамику российского рынка, по-прежнему остаютсяглобальный аппетит к риску и цены на нефть", - пишут аналитики инвестбанка.