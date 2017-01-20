Рынок ждет заседания комитета ОПЕК, возможен позитив в понедельник - Sberbank CIB

Рынок ждет первого заседания комитета ОПЕК по мониторингу соблюдения договоренностей о сокращении нефтедобычи, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Первоезаседание комитета крупнейших нефтедобывающих стран по мониторингу добычи состоится 22 января в Вене. На этом заседании долженбыть определен приемлемый уровень соответствия фактических показателей согласованным ограничениям. Кроме того, комитет начнет обсуждать вопрос о пролонгации соглашения, которое сейчас действуетдо июня (окончательное решение, как ожидается, будет принято в Вене25 мая). Предполагается, что после заседания 22 января ОПЕК и не являющиеся членами картеля участники соглашения представят докладо фактическом сокращении нефтедобычи", - говорится в обзоре.

Оценить соответствие фактических показателей согласованным ограничениямпо итогам первого месяца довольно трудно, отмечают эксперты."Впрочем, имеющиеся данные и тот пример, который подает другим производителям Саудовская Аравия, сократившая свою добычу до менее 10 млн баррелей в сутки (это ниже предусмотренного декабрьскими соглашениями объема в 10,05 млн баррелей в сутки), несмотряна признаки недисциплинированности Ирака, позволяют нам рассчитывать, что итоги предстоящего заседания весьма поспособствуют формированию позитивного настроя на нефтяном рынке в понедельник", - пишут они.