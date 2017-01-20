.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ЦБ и Правительство: за и против воздействия на курс рубля - TeleTrade
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 января 2017 года 15:01
ЦБ и Правительство: за и против воздействия на курс рубля - TeleTrade
Интригой вчерашнего дня стал некий спор между Правительством РФ в лице И.Шувалова, и ЦБ. Он по значению выходит далеко за рамки текущих торгов, уверен аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Шувалов утверждает, что власти могут покупать валюту для ограничения роста рубля. ЦБ тут же заявил, что курс останется рыночным и специальных интервенций не будет. Важно, что истина, как полагает эксперт, посередине: "Воздействие на курс валюты со стороны экономических ведомств практикуется во многих странах, и Россия – не исключение. При этом курс остаётся вполне рыночным, плавающим. Причём хороший эффект дают даже не обязательно денежные интервенции, а словесные, не требующие финансовых расходов. Это показали сами по себе и вчерашнее заявление Шувалова, приведшее к росту курса доллар/рубль выше 60 руб., и последующая отповедь ЦБ, восстановившая статус-кво". Сейчас цена барреля российской нефти Urals в районе $52 намного выше заложенной в бюджет $40. И рублёвая цена барреля более 3100 руб/бар. – комфортна для бюджета. В случае возможного укрепления котировок «черного золота» при сокращении добычи основными экспортёрами, в России могут быть приняты меры, ограничивающие излишнее укрепление рубля. Прежде всего это покупка валюты для пополнения золотовалютных резервов (ЗВР) и предотвращения расходов Резервного фонда. Ведь за 2016 г. его объём сократился в 3,87 раза, до 972,13 млрд. руб. на 1 января 2017 г. В этом случае цель – восполнение запасов и бюджетная экономия, а воздействие на курс – следствие. Причём ЦБ особо отметил, что покупка валюты в целях именно бюджетной , а не денежно-кредитной политики вполне возможна и будет сглаживать воздействие нефтяных цен на курс рубля. Таким образом, в данном аспекте у различных ведомств – почти консенсус. Практически он состоит в возобновлении «бюджетного правила», подзабытого из-за низких цен на нефть. В случае превышения ценой нефти определённого предела (сейчас им называется цена Urals $55) излишки валютной выручки будут покупаться, чтобы поступать в резервы. А это одновременно будет удерживать рубль от укрепления, полагает эксперт TeleTrade. При этом, по расчётам Минфина, в случае средней цены нефти в $50 в 2017 г. дефицит бюджета снизится до 1,5%, а курс рубля составит 66,3 руб/дол. "С данных позиций можно рассматривать и некий «оптимум» курса рубля с точки зрения экономических властей. Курс в целом будет оставаться рыночным, плавающим. Однако сохранение низкого рубля предпочтительнее, чем его укрепление. Поэтому даже при росте нефтяных цен выше 60 долларов, доллар/рубль вряд ли опустится ниже 55 руб. Для страны в целом важнее получение дополнительных доходов от экспорта, чем потери импорта от низкого курса рубля. Ведь объём экспорта в России сильно превышает импорт. В результате, при наиболее вероятных колебаниях цены на нефть Urals в диапазоне $48-58 в 2017 г., курс рубля останется в коридоре 55-65 руб/доллар", - заключает эксперт TeleTrade.
.
20 января 2017 года 18:19
С середины недели нефть демонстрировала понижательную динамику, источником которой стали заявления в Давосе от крупнейших представителей нефтяной отрасли об активном росте добычи сланцевой нефти в США, которая может возрасти еще сильнее при нефти на уровне $56-57/барр., отмечает аналитик Бинбанка... читать дальше
.20 января 2017 года 17:50
Доллар слегка подрастает на торгах пятницы, однако импульс носит ограниченный характер, что, по мнению регионального директора eToro в России и СНГ Павла Саласа, свидетельствует о наличии напряженности и неопределенности вокруг сегодняшней инаугурационной речи Трампа, которую рынки ждут с... читать дальше
.20 января 2017 года 17:19
Экономическая поддержка в Китае являлась основным поддерживающим фактором для рынка промышленных металлов в 2016 году, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Судя по новым данным, опубликованным в пятницу, эта поддержка продолжила снижаться в декабре. Рост инвестиций в... читать дальше
.20 января 2017 года 16:54
"Осторожный настрой ЕЦБ не смог спровоцировать падение евро, поскольку сейчас внимание рынка нацелено на возможные комментарии Трампа по доллару. Область 1,0800/50 остается критически значимой для пары евро/доллар. Пока пара держится ниже, мы сохраняем "медвежий" настрой. Рост выше заставит нас... читать дальше
.20 января 2017 года 16:01
Курс фунта упал на европейской сессии против основных валют, констатируют специалисты Forexite. Курс фунт/доллар опустился с уровня 1,2370 до 1,2260. Курс евро/фунт вырос на 40 пунктов - до отметки 0,8670. Давление на курс фунта оказали слабые декабрьские данные по уровню розничных продаж в... читать дальше
.20 января 2017 года 13:46
Рынок ждет первого заседания комитета ОПЕК по мониторингу соблюдения договоренностей о сокращении нефтедобычи, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Первоезаседание комитета крупнейших нефтедобывающих стран по мониторингу добычи состоится 22... читать дальше
.20 января 2017 года 10:53
"Нефть остается ниже $55/барр.: значимой поддержки во вчерашнем отчете МЭА и в статистике по запасам в США не нашлось, в фокусе находится заседание Комиссии по добыче ОПЕК в эти выходные. Так, отчет МЭА предполагает, что в 2017 году добыча сланцевой нефти в США вырастет на 170 тыс. барр./день –... читать дальше
.20 января 2017 года 09:36
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в "красной зоне". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в пятницу. Нефть дорожает в пятницу. читать дальше
.20 января 2017 года 09:17
"В целом динамика актива выглядит сдержанной в ожидании ключевых событий – инаугурации Трампа и встречи ОПЕК. Новый президент США может оказать поддержку доллару, если представит некоторые детали плана стимулирования экономики посредством увеличения фискальных расходов. В этом случае ожидается... читать дальше
.19 января 2017 года 17:45
"Доллар продемонстрировал лишь кратковременный рост в ответ на оптимистичные комментарии Йеллен, которая намекнула на «несколько» актов повышения ставки в этом году, - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ. Впрочем, после возобновления продаж в первой половине дня, валюта вернулась к... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.