Если цены на нефть будут держаться в районе 55 долларов за баррель, то вероятна коррекция до 58 - 60 рублей за доллар - "Аналитика Онлайн"

В своем интервью агентству Bloomberg первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов рассказал о том, что правительство РФ, совместно с Центробанком, работает над мерами по «снижению волатильности в условиях роста цен на нефть выше заложенных в бюджете уровней и, в частности, рассматривает возможность покупки валюты на рынке». Помимо этого, появилась информация, что Минфин в своих прогнозах видит потенциал ослабления рубля на 10% при текущих ценах нефти. Однако, информация выглядит не подтвержденной, уточняет руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Днем ранее от Антона Силуанова можно было услышать, что текущее соотношение курса доллара и цены на нефть совпадает с прогнозами его ведомства.

На этом фоне курс доллара в пятницу утром торгуется на отметке 59 рублей 65 копеек, евро держится в районе 63 рублей 65 копеек, индекс ММВБ в очередной раз снизился и находится на отметке 2155 пунктов, а котировки нефти марки Brent вновь опустились ниже 55 долларов за баррель.

"Ранее в наших прогнозах мы говорили о том, что из уст наших чиновников звучат вербальные интервенции в поддержку курса американской валюты, - комментирует эксперт. - Нам намекают на то, что рубль несколько переоценен и в диапазоне от 55 до 58 рублей доллар может нащупать некое дно, от которого возможен разворот того тренда, который мы наблюдали в течении всего прошедшего года. Насколько долгосрочным будет этот разворот и не превратится ли он просто в небольшую коррекцию, это будет зависеть в первую очередь от динамики цен на нефть. Если котировки черного золота будут держаться по-прежнему в районе 55 долларов за баррель, то, скорее всего, это будет просто коррекция до 58 - 60 рублей за доллар. В то же случае, если нефть упадет ниже 55, а уж тем более снизится ниже 53 долларов, то в этом случае торговля в валютной паре доллар/рубль должна сместиться в диапазон от 60 до 62 рублей. Что касается краткосрочных рекомендаций, то в целом техническая картинка по данной валютной паре не меняется. Вчера доллар/рублю так и не удалось закрепиться выше отметки 60 рублей за доллар, это говорит о том, рынок еще верит в некоторый потенциал укрепления деревянного. Мы бы рекомендовали присматриваться к покупкам с особой осторожностью при резких прорывах в район 58 рублей за одну единицу американской валюты. Целями здесь могут выступать отметки 59,20 или 60,00. Ну а более уверенно можно готовиться к продажам, которые напрашиваются в диапазоне от 61,40 до 62 рублей. Цели здесь – 60,00 и 59,20".